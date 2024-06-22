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宜蘭男子沒戴好安全帽被開單暴怒 持帽攻擊2警員致骨折

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭40多歲李姓男子今天上午騎機車經過冬山鄉，未戴好安全帽且疑似騎車時用手機，被巡察的警員攔下開單；李男不滿被開單，竟摘下安全帽攻擊2名林姓警員，造成擦挫傷、手指骨折等傷情，當場被壓制逮捕，以涉犯妨害公務罪送辦。

警方表示，羅東分局冬山分駐所2名林姓警員今天上午巡邏轄區，在冬山鄉幸福五路發現李男騎車時沒有扣好安全帽扣環，且疑似邊騎邊用手機，當場攔下，依違反道路交通管理處罰條例開單；李男趁警員製單，摘下安全帽攻擊，馬上被壓制，依妨害公務罪現行犯逮捕。

2名林姓警員都被送往羅東聖母醫院治療，分別受到擦挫傷、無名指骨折等傷勢，無大礙；李男也被送往博愛醫院戒護治療，雙手擦挫傷。

宜蘭縣警局冬山分駐所警員巡邏時發現李姓男子未戴好安全帽且騎車用手機，當場攔下開單，李男卻不滿拿安全帽攻擊警員，造成手指骨折、擦挫傷。圖為冬山分駐所外觀／宜蘭縣警局提供
宜蘭縣警局冬山分駐所警員巡邏時發現李姓男子未戴好安全帽且騎車用手機，當場攔下開單，李男卻不滿拿安全帽攻擊警員，造成手指骨折、擦挫傷。圖為冬山分駐所外觀／宜蘭縣警局提供

妨害公務 安全帽 羅東 骨折

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