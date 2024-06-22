宜蘭男子沒戴好安全帽被開單暴怒 持帽攻擊2警員致骨折

宜蘭40多歲李姓男子今天上午騎機車經過冬山鄉，未戴好安全帽且疑似騎車時用手機，被巡察的警員攔下開單；李男不滿被開單，竟摘下安全帽攻擊2名林姓警員，造成擦挫傷、手指骨折等傷情，當場被壓制逮捕，以涉犯妨害公務罪送辦。

警方表示，羅東分局冬山分駐所2名林姓警員今天上午巡邏轄區，在冬山鄉幸福五路發現李男騎車時沒有扣好安全帽扣環，且疑似邊騎邊用手機，當場攔下，依違反道路交通管理處罰條例開單；李男趁警員製單，摘下安全帽攻擊，馬上被壓制，依妨害公務罪現行犯逮捕。

2名林姓警員都被送往羅東聖母醫院治療，分別受到擦挫傷、無名指骨折等傷勢，無大礙；李男也被送往博愛醫院戒護治療，雙手擦挫傷。