台南男持空氣槍朝社區中庭射BB彈 稱為趕鴿子…這理由不罰

台南林姓男子日前在自家社區大樓7樓住處，持空氣槍朝社區中庭發射BB塑膠彈，住戶見狀嚇了一大跳，反映物業管理公司值班人員報警，被依違反社會秩序維護法送辦，他辯稱當時持動力為電池的電槍，朝大樓外牆壁BB彈，把鴿子趕走，法官在無證據證明該槍具殺傷力而不罰。

林於警詢時坦承不諱，案發當時持空氣槍由屋內朝外射擊BB彈，經物業管理公司經理證述明確，且有證人提供錄影檔案光碟及錄影檔案截圖佐證。

林說，應該是使用長的電槍朝大樓外的牆壁發射0.6mm的BB彈，把鴿子趕走；電槍動力來源為電池，該電槍後因齒輪壞掉，他送修的店家報價太高，就丟棄在社區垃圾場，現在電槍在哪裡他不知道。他表示，他沒有故意朝人、建物或道路等特定目標射擊，他是為了趕走社區中庭的鳥。

物業公司經理證稱，當天值班人員於案發時接獲住戶反映，他就趕快通報派出所處理，目前沒有接到有人反應受到傷害或財物損失，他們也不知道被該把槍械是不是有殺傷力。

新市簡易庭指出，依卷內現有證據，尚難證明林發射BB塑膠彈是否確具殺傷力，也無從遽認有危害他人身體或財物之虞，雖林持空氣槍朝社區中庭發射BB塑膠彈行為不當，但本件既不能證明社維法中「放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞」規定要件，須以具有殺傷力為前提要件，倘不具殺傷力，即無從以該條規定相繩。在證據不足情況下，認他不罰。