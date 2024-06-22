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佯稱投資茶葉獲利 詐騙車手遭彰警埋伏逮捕

中央社／ 彰化22日電

陳姓男子透過LINE與自稱其朋友的女友「小梅梅」聊天，對方佯稱投資茶葉可獲利，他交付新台幣40餘萬元後察覺有異報案，彰化警方昨天趁陳男面交時埋伏，伺機逮捕車手

彰化縣警察局溪湖分局今天發布新聞，陳姓男子日前向埔東派出所報案，指有1名自稱其朋友的女友「小梅梅」請求加LINE好友，並以投資「1998年冰島老寨普洱茶」名義邀約投資。

陳男不疑有他交付25萬8000元及22萬元給對方，後來「小梅梅」又告知需要投入更多資金才能保證獲利，陳男驚覺受騙報警。

埔東派出所長林裕軒立即成立專案小組，與陳男合作誘捕詐欺車手，約定昨天下午3時許至埔鹽鄉交付29萬元。警方於現場埋伏，當場查獲27歲劉姓車手及查扣相關犯罪證物，全案依涉嫌詐欺案移送台灣彰化地方檢察署偵辦。

溪湖分局長蔡宏澤提醒，網路社交媒體、Facebook、LINE及YouTube頻道充斥各種投資廣告，絕大部分都是詐騙集團所投放，甚至會假藉股市名人、富商名義讓民眾信以為真，任何要將金錢付出的要求都應小心求證。

詐欺 詐騙集團 車手

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