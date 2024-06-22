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「識詐」精準宣導 警方業務精簡免除9項評核項目

中央社／ 台北22日電

警察繁雜業務受外界關注，警政署長張榮興上任後推出整併及精簡措施，針對識詐業務強調精準宣導，包括免除9項評核項目，盼新措施減輕基層負擔，回歸警察專業。

警政署長張榮興5月23日上任後，一個月來陸續透過警政署「NPA署長室」臉書刊出「清源專案回歸社區警政」、「打詐識詐精準聚焦」等「業務精簡整併」貼文，營造良好職場氛圍，讓基層回歸警察專業。

刑事警察局今天表示，其中「精簡識詐業務」宣布免除多項評核、調降基準值、簡化報表清冊，大幅減輕地方同仁負擔，並透過精準聚焦目標族群進行防詐宣導。此外，刑事局將持續製作中央宣導素材，提供各警察機關、部會、公私協力夥伴運用，並加強與大型宗教團體聯繫平台，透過志工等資源管道拓展防詐宣導網絡。

刑事局預防科表示，警察業務繁雜一直是警界及社會關注議題，這次業務精簡化，在提升同仁權益同時，也能增進警方防制詐騙工作效率。

「NPA署長室」臉書公布免除評核項目，包含地方首長宣導活動評核回歸局處合作、詐欺高風險地圖製造，免除分局分析轄區趨勢工作回歸市警局、免除訂定入班教學計畫回歸校園實際宣傳、免除發送防詐宣導單，如取消至超商社區發傳單等9項。

張榮興 警察

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