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影／怎麼開的？高雄女暴衝加油站「撞飛控制室」 員工機警阻止火警

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

高雄旗山區一名46歲女子今天早上駕駛休旅車疑似恍神誤踩油門，在準備剛開進加油站突然暴衝、撞擊加油島，車輛直接將中央控制室撞離原處，所幸加油站人員迅速將加油閥關閉，避免油品外洩，才未釀成火警和人員傷亡，女子事後檢測酒測值為0，加油站已恢復正常運作，警方將進一步調查釐清肇事原因。

旗山分局表示，今早6時許接獲民眾報案，旗山區復興街一處加油站有一駕駛疑似一時恍神，導致操作車輛失控，不慎撞進加油站，造成機台及車輛毀損，警方到場後發現黎姓女子(46歲)駕駛休旅車，但準備剛開進加油站加油時，疑因恍神操作不慎，車輛失控撞擊加油島，幸未撞斷加油機釀成火警，也未造成人員傷亡。

警方表示，這起意外發生在旗山區復興街一處加油站，一輛休旅車撞擊加油島，駕駛黎女指稱一時沒注意才會誤踩油門，自己也嚇了一大跳；黎女在意外發生時意識清楚，經檢測酒測值為0，目前警方已依規定處理此案，並將進一步調查釐清肇事原因。

加油站人員也迅速將加油閥關閉，避免油品外洩，並著手修復損壞的機台，後續交由車主與加油站雙方協調後續賠償事宜。據了解，事故現場幸好無人受傷，加油站已恢復正常運作。警方呼籲駕駛人駕駛車輛時應提高警覺，避免類似事故再度發生。

高雄旗山區一名46歲女子今天早上駕駛休旅車疑似晃神誤踩油門，在準備剛開進加油站突然暴衝、撞擊加油島，車輛直接將中央控制室撞離原處。圖／警方提供
高雄旗山區一名46歲女子今天早上駕駛休旅車疑似晃神誤踩油門，在準備剛開進加油站突然暴衝、撞擊加油島，車輛直接將中央控制室撞離原處。圖／警方提供
高雄旗山區一名46歲女子今天早上駕駛休旅車疑似晃神誤踩油門，在準備剛開進加油站突然暴衝、撞擊加油島，車輛直接將中央控制室撞離原處。圖／警方提供
高雄旗山區一名46歲女子今天早上駕駛休旅車疑似晃神誤踩油門，在準備剛開進加油站突然暴衝、撞擊加油島，車輛直接將中央控制室撞離原處。圖／警方提供

休旅車 加油站 恍神

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