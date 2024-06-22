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嘉義5旬男子涉揚言「要拿槍打你」 超商內搶走國中生600元

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣朴子配天宮旁的便利商店今早傳出恐嚇取財，東石國中學生在店內被年約50歲男子威脅，不給錢就要打他，身上600元遭搶，男子隨後騎車離去，學生家長向警方報案，警方循線將涉案男子帶回，但男子精神狀態不佳，詳情仍待製作筆錄釐清。

國中生說，今早7點多在超商內有名阿伯向他搭話，開口就恐嚇「要拿槍抵著你的頭，不給錢就要打你」，因為當時太害怕，不敢大聲求救，也緊張到忘記找店員求救，就將身上約600元現金都給對方，隨後對方就騎車離開。

國中生家長得知後，陪同學生向派出所報案，警方循線將50多歲男子帶回派出所詢問。警方表示，男子矢口否認涉嫌，且精神狀況不佳、說詞錯亂，導致筆錄難以完成，將通知家屬協助完成筆錄，釐清嫌犯精神狀況及犯案動機。

嘉義縣朴子配天宮旁超商今早傳搶案，5旬男子恐嚇國中生，搶走600元騎車離去。圖／民眾提供
嘉義縣朴子配天宮旁超商今早傳搶案，5旬男子恐嚇國中生，搶走600元騎車離去。圖／民眾提供

嘉義 國中生 恐嚇

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