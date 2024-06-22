高雄男見「美女頭像」就暈船 捧房貸200萬匯款遇警夢碎

孫姓男子落入假投資詐騙陷阱，被有美女頭像的女子遊說可加盟超商投資獲利，孫男為之「暈船」，被唬得一愣一愣，到高雄市一家銀行欲將房屋貸款200萬元匯給對方指定的私人帳戶，因答不出對方來歷，行員和警方聯手阻止，戳破孫當超商加盟主的美夢。

林園警分局指出，在工廠上班的孫姓男子（57歲）本月初因見網路有投資致富管道，和有美女頭像的對方加LINE後，被洗腦可投資加盟超商致富，孫信以為真，將房產拿去貸款200萬。

孫男於6日前往鳳林四路一家銀行，欲將200萬匯給女方所指定的私人帳戶，行員關懷提問，孫支吾其詞，林園警分局忠義派出所員警獲報到銀行了解，

警方見孫男連對方都沒見過面，就相信對方片面之詞，研判孫落入假投資陷阱，勸阻孫勿匯款，否則血本無歸，房子也沒了，孫才恍然大悟，自己險些受騙，打消匯款念頭。