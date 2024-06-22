高雄男見「美女頭像」就暈船 捧房貸200萬匯款遇警夢碎
孫姓男子落入假投資詐騙陷阱，被有美女頭像的女子遊說可加盟超商投資獲利，孫男為之「暈船」，被唬得一愣一愣，到高雄市一家銀行欲將房屋貸款200萬元匯給對方指定的私人帳戶，因答不出對方來歷，行員和警方聯手阻止，戳破孫當超商加盟主的美夢。
林園警分局指出，在工廠上班的孫姓男子（57歲）本月初因見網路有投資致富管道，和有美女頭像的對方加LINE後，被洗腦可投資加盟超商致富，孫信以為真，將房產拿去貸款200萬。
孫男於6日前往鳳林四路一家銀行，欲將200萬匯給女方所指定的私人帳戶，行員關懷提問，孫支吾其詞，林園警分局忠義派出所員警獲報到銀行了解，
警方見孫男連對方都沒見過面，就相信對方片面之詞，研判孫落入假投資陷阱，勸阻孫勿匯款，否則血本無歸，房子也沒了，孫才恍然大悟，自己險些受騙，打消匯款念頭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言