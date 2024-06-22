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嚇壞乘客！北捷江子翠站男子「一身酒味」帶槍進站送辦

還沒中午！ 台北社子38.5度高溫 氣象署示警：今天很熱

影／北捷驚傳男子一身酒味、腰間插手槍進站 嚇壞乘客遭逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

北捷江子翠捷運站今天驚傳有人攜槍欲搭車，還與站務人員發生爭執，嚇壞搭車乘客，新北警方迅速到場依法逮捕隨身攜槍枝的王姓男子。據了解，一身酒味的王男欲搭乘捷運入站，卻將一把玩具空氣槍插在腰間，站務人員經民眾告知連忙將人攔下，警詢後將依違反社會秩序維護法送辦。

新北市海山警方今天上午7時57分接獲民眾報案，指稱在板橋區文化路與雙十路口江子翠捷運站內，有人手持一把槍與站務人員發生爭吵，警方不敢大意，大批員警迅速趕抵現場，確認是王姓男子（41歲）欲搭乘捷運入站，遭民眾發現其腰際間插著1把BB槍，經站務人員制止後，王男還將BB槍拿出供站務人員確認，現場雖未有揮舞或恐嚇行為，警方仍將人帶返派出。

據了解，靠打零工維生的王姓男子今天一大早從永和住處到板橋臨時工聚集點找工作，因沒有合適工作，準備搭車返回住處，辯稱是剛好在路邊買了一把玩具空氣槍和一罐塑膠子彈，因沒有袋子可裝，才會順手插在腰間。王男酒測值為0.26毫克，警詢後今依違反社會秩序維護法移送新北地院簡易庭裁處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市王姓男子今天上午一身酒味，且腰際間插著一把手槍進站欲搭捷運，嚇壞乘客遭警依法逮捕。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子今天上午一身酒味，且腰際間插著一把手槍進站欲搭捷運，嚇壞乘客遭警依法逮捕。記者王長鼎／翻攝
北捷江子翠捷運站上午出現王姓男一身酒味，且腰際間插著一把手槍，嚇壞乘客遭警依法逮捕。圖／聯合報系資料照
北捷江子翠捷運站上午出現王姓男一身酒味，且腰際間插著一把手槍，嚇壞乘客遭警依法逮捕。圖／聯合報系資料照

捷運 槍枝 酒測

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