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台中發物價券排隊人多 老翁駕四輪車不察樓梯高低差摔傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市府發物調券本月20日起到今天共3天，在台中107處市場、商圈、夜市處同步發放35萬份，今天早上在梧棲第一市場發送點，一名老翁駕電動四輪車排隊，疑因沒注意樓梯高低差不慎摔倒，耳垂撕裂傷送醫。

梧棲區長溫國宏表示，行動不便長者建議由家屬陪同，防止意外發生，家屬可以陪著領取物調券，他說今天早上在梧棲區第一公有市場物調券發放過程，有民眾因沒注意樓梯高低差，導致輔助車摔倒，醫護現場初檢僅耳垂受傷無大礙，第一時間由救護車送至童醫院，梧棲區公所並派人員陪同，已聯絡上家屬前往醫院，持續關心。

台中市物調券20日起到22日發放，梧棲第一市場在外圍排隊發放，今天艷陽高照，排隊民眾多拿傘、戴帽子防曬。

台中市議員王立任表示，梧棲第一市場發放地點在戶外排隊，今天天氣熱，排隊民眾很折騰，很多人都說吃不消，市府應檢討改進。

台中市正發物調券，梧棲第一市場發送點今天早上有老翁駕四輪車，不查樓梯高低差摔傷。記者游振昇／攝影
台中市正發物調券，梧棲第一市場發送點今天早上有老翁駕四輪車，不查樓梯高低差摔傷。記者游振昇／攝影
台中市正發物調券，梧棲第一市場發送點今天早上有老翁駕四輪車，不查樓梯高低差摔傷。記者游振昇／攝影
台中市正發物調券，梧棲第一市場發送點今天早上有老翁駕四輪車，不查樓梯高低差摔傷。記者游振昇／攝影

台中市 梧棲 電動

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