快訊

傳52歲馬斯克再當爸！與女下屬誕下第3胎 擁至少11名小孩

嚇壞乘客！北捷江子翠站男子「一身酒味」帶槍進站送辦

還沒中午！ 台北社子38.5度高溫 氣象署示警：今天很熱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道一號南向三重路段貨車起火 駕駛及時逃生、車頭燒毀

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

國道一號南向三重路段，今天上午發生火燒車，現場沒人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號南向三重路段，今天上午發生火燒車，現場沒人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝

黃男今天上午駕駛一輛貨車，行經國道一號南向三重路段車頭冒煙，黃男趕緊把車鄰靠路肩檢查，沒想到車頭便竄出火煙。警、消獲報派員趕抵布水線撲滅火勢，所幸現場沒人受傷，起火原因待查。

據了解，黃姓男子（52歲）今天上午近7時許，駕駛一輛貨車沿著國一南向直行，途中行經國道1號南向29點67公里三重路段，發現車頭冒煙。黃男立刻將車停靠外側路肩，旋即下車察看。

沒想到，車頭處便起火燃燒，嚇得黃男趕緊掩蔽在安全位置，並通知119派員到場救援。警、消獲報出動人車趕抵布水線撲滅火勢，現場沒有人受傷，貨車司機黃男沒有酒駕，起火原因有待調查釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968App警政報案功能向國道警方報案求援。

國道一號南向三重路段，今天上午發生火燒車，現場沒人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號南向三重路段，今天上午發生火燒車，現場沒人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號南向三重路段，今天上午發生火燒車，現場沒人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號南向三重路段，今天上午發生火燒車，現場沒人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號南向三重路段，今天上午發生火燒車，現場沒人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號南向三重路段，今天上午發生火燒車，現場沒人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝

三重 國道 火燒車 警察

延伸閱讀

國道一號接74線匝道18日起全數開放 中市交通局調整號誌

影／國道一號驚傳火燒車 車上4人躲護欄外逃過死劫

國1北上高科路段4車追撞！保時捷車頭損毀駕駛傷重不治

保時捷駕駛國1高科段慘死 身分曝光是知名連鎖洗鞋店老闆

相關新聞

國道一號南向三重路段貨車起火 駕駛及時逃生、車頭燒毀

黃男今天上午駕駛一輛貨車，行經國道一號南向三重路段車頭冒煙，黃男趕緊把車鄰靠路肩檢查，沒想到車頭便竄出火煙。警、消獲報派...

柴犬闖馬路釀車禍「肇逃」 飼主一旁目睹當沒事…遭警揪出開罰

台中曾姓男子帶飼養的柴犬出門散步卻沒繫好牽繩，導致愛犬在大馬路遊蕩，並在分隔島小便後闖入車流，導致車輛閃避發生擦撞，未料...

影／北捷驚傳男子一身酒味、腰間插手槍進站 嚇壞乘客遭逮

北捷江子翠捷運站今天驚傳有人攜槍欲搭車，還與站務人員發生爭執，嚇壞搭車乘客，新北警方迅速到場依法逮捕隨身攜槍枝的王姓男子...

台中男子破百公斤倒廁所失去呼吸心跳 消防增派人力搶救

台中市東區今傳出1名男子疑似在家跌倒後失去呼吸心跳，消防到場發現男子體型壯碩，體重達100多公斤，因當時已經沒有意識，又...

泡棉工廠起火竄燒！新北消防人車馳援 初估燒近千平方公尺

新北市三峽區橫溪路99巷內一家泡棉工廠，今天凌晨2時左右冒出大量黑煙，旋即火舌竄燒一發不可收拾。新北市消防局獲報出動各式...

高雄男見「美女頭像」就暈船 捧房貸200萬匯款遇警夢碎

孫姓男子落入假投資詐騙陷阱，被有美女頭像的女子遊說可加盟超商投資獲利，孫男為之「暈船」，被唬得一愣一愣，到高雄市一家銀行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。