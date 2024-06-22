國道一號南向三重路段貨車起火 駕駛及時逃生、車頭燒毀

國道一號南向三重路段，今天上午發生火燒車，現場沒人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝

黃男今天上午駕駛一輛貨車，行經國道一號南向三重路段車頭冒煙，黃男趕緊把車鄰靠路肩檢查，沒想到車頭便竄出火煙。警、消獲報派員趕抵布水線撲滅火勢，所幸現場沒人受傷，起火原因待查。

據了解，黃姓男子（52歲）今天上午近7時許，駕駛一輛貨車沿著國一南向直行，途中行經國道1號南向29點67公里三重路段，發現車頭冒煙。黃男立刻將車停靠外側路肩，旋即下車察看。

沒想到，車頭處便起火燃燒，嚇得黃男趕緊掩蔽在安全位置，並通知119派員到場救援。警、消獲報出動人車趕抵布水線撲滅火勢，現場沒有人受傷，貨車司機黃男沒有酒駕，起火原因有待調查釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968App警政報案功能向國道警方報案求援。