快訊

孫安佐被移送！狄鶯不露面！沉默三天社群發聲「被辜負和被傷害」

手洗內褲…女私密處飄可怕異味！醫警告：用「這清潔劑」手洗 會越洗越髒

神到了！兄弟象比賽「超兇女球迷」1.6萬人直擊 本尊身分曝光

柴犬闖馬路釀車禍「肇逃」 飼主一旁目睹當沒事…遭警揪出開罰

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中曾姓男子帶飼養的柴犬出門散步卻沒繫好牽繩，導致愛犬在大馬路遊蕩，並在分隔島小便後闖入車流，導致車輛閃避發生擦撞，未料柴犬直接「肇逃」，曾在一旁目睹車禍也沒處理跟著離去；警方調閱監視器通知曾到案，依道路交通管理處罰條例疏縱寵物在道路奔走妨害交通者對他開罰。

第五分局調查，李姓女子6月18日上午開車經北屯區山西路、崇德路口時，因突然見車前衝出1隻柴犬，她為閃避緊急向右偏閃避，不慎和右邊1輛灰色小客車擦撞，當下兩車車體碎片飛散，釀禍的柴犬則趁亂逃離。

警方說，交通分隊員陳韋任獲報，調閱路口監視器、行車紀錄，初步確認這隻柴犬有戴項圈應有主人飼養，陳並發現，畫面中有1位機車騎士無故停在路旁，還側頭望向路中的柴犬，推測該名騎士可能和柴犬有關連，進一步追查後確認這名曾姓男子（40歲）就是柴犬主人。

警方隨即通知曾男到案說明，他表示當天帶柴犬出門散步，但因為沒繫好牽繩導致愛犬逃脫，當下試圖想抓回柴犬，又怕動作太大驚嚇犬隻才不敢貿然行動，只好停在路邊等待時機，未料柴犬在馬路中間亂竄導致車禍，曾目睹後卻直接離去。

直到警方找上門，曾才意識到事態嚴重，身為飼主也有責任，他也對自己疏失向警方表達歉意；警方並就曾男疏縱寵物於道路奔走而引起交通事故的行為，依道路交通管理處罰條例第84條規定予以舉發。

警方指出，車禍肇事不以是否發生碰撞為必要，只要行為與事故有因果關係，就可能被視為事故當事人，應通知警方到場處理釐清，不可因未發生碰撞就直接離去，也請飼主繫好牽繩，以免愛犬失控釀禍。

柴犬在大馬路上亂竄。記者曾健祐／翻攝
柴犬在大馬路上亂竄。記者曾健祐／翻攝
肇事柴犬。記者曾健祐／翻攝
肇事柴犬。記者曾健祐／翻攝
曾姓女駕駛為閃避柴犬發生車禍。記者曾健祐／翻攝
曾姓女駕駛為閃避柴犬發生車禍。記者曾健祐／翻攝
警方發現曾姓飼主在一旁觀看。記者曾健祐／翻攝
警方發現曾姓飼主在一旁觀看。記者曾健祐／翻攝

交通事故 寵物 柴犬 車禍

延伸閱讀

柴柴咬爛信件「被罵完全不反省還更生氣」 飼主撿起碎紙一看秒懂了：難怪暴怒

勸拒否柴回家沒用！飼主當街走心暴怒離去 牠不當一回事幾秒後慌了：差點變流浪狗

可以帶貓咪出門遛貓嗎？獸醫師提醒：帶貓皇出巡只有牽繩不夠！還需注意「1細節」

柴犬搭機車兜風慘遭「小鳥神風式攻擊」牠無辜挨打一臉懵吸引百萬網友觀看

相關新聞

泡棉工廠起火竄燒！新北消防人車馳援 初估燒近千平方公尺

新北市三峽區橫溪路99巷內一家泡棉工廠，今天凌晨2時左右冒出大量黑煙，旋即火舌竄燒一發不可收拾。新北市消防局獲報出動各式...

柴犬闖馬路釀車禍「肇逃」 飼主一旁目睹當沒事…遭警揪出開罰

台中曾姓男子帶飼養的柴犬出門散步卻沒繫好牽繩，導致愛犬在大馬路遊蕩，並在分隔島小便後闖入車流，導致車輛閃避發生擦撞，未料...

台南砂石車右轉輾壓電動休閒車 5旬女騎士慘死輪下

今上午9時許，57歲李姓男子駕駛砂石車，由大同路南往北右轉林森路時，與同向59歲呂姓女子所駕電動代步休閒車擦撞，呂女慘遭...

桃園婦遭家犬撲臉 眼球、顴骨被咬到外露靠「它」救回一命

一名年約70多歲的呂姓婦人昨上午打掃自家圈養的狗舍時，家中米克斯成犬突然撲上，朝婦人臉上狂咬造成撕裂傷，消防人員獲報後緊...

桃園觀音甲醛槽車火警 張善政限動曝空汙範圍籲戴口罩

桃園市觀音區某化學工廠今天下午發生火警，現場一輛甲醛槽車及裝有50加崙的甲醛鐵桶被火吞噬，火勢還波及到一旁30噸裝的乙二...

影／高雄22公噸鋼捲過彎掉落 聯結車頭跟著翻司機輕傷

張姓老翁今天下午駕駛聯結車載運3顆大型鋼捲，行經高雄市過埤路東西欲左轉時，前方重達22公噸的鋼捲因未繫緊滾落在地，導致車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。