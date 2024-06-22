柴犬闖馬路釀車禍「肇逃」 飼主一旁目睹當沒事…遭警揪出開罰

台中曾姓男子帶飼養的柴犬出門散步卻沒繫好牽繩，導致愛犬在大馬路遊蕩，並在分隔島小便後闖入車流，導致車輛閃避發生擦撞，未料柴犬直接「肇逃」，曾在一旁目睹車禍也沒處理跟著離去；警方調閱監視器通知曾到案，依道路交通管理處罰條例疏縱寵物在道路奔走妨害交通者對他開罰。

第五分局調查，李姓女子6月18日上午開車經北屯區山西路、崇德路口時，因突然見車前衝出1隻柴犬，她為閃避緊急向右偏閃避，不慎和右邊1輛灰色小客車擦撞，當下兩車車體碎片飛散，釀禍的柴犬則趁亂逃離。

警方說，交通分隊員陳韋任獲報，調閱路口監視器、行車紀錄，初步確認這隻柴犬有戴項圈應有主人飼養，陳並發現，畫面中有1位機車騎士無故停在路旁，還側頭望向路中的柴犬，推測該名騎士可能和柴犬有關連，進一步追查後確認這名曾姓男子（40歲）就是柴犬主人。

警方隨即通知曾男到案說明，他表示當天帶柴犬出門散步，但因為沒繫好牽繩導致愛犬逃脫，當下試圖想抓回柴犬，又怕動作太大驚嚇犬隻才不敢貿然行動，只好停在路邊等待時機，未料柴犬在馬路中間亂竄導致車禍，曾目睹後卻直接離去。

直到警方找上門，曾才意識到事態嚴重，身為飼主也有責任，他也對自己疏失向警方表達歉意；警方並就曾男疏縱寵物於道路奔走而引起交通事故的行為，依道路交通管理處罰條例第84條規定予以舉發。