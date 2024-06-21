桃園婦遭家犬撲臉 眼球、顴骨被咬到外露靠「它」救回一命
一名年約70多歲的呂姓婦人昨上午打掃自家圈養的狗舍時，家中米克斯成犬突然撲上，朝婦人臉上狂咬造成撕裂傷，消防人員獲報後緊急前往協助，並運用車內5G遠傳遠端醫療連線視訊監控發現，屬嚴重危急個案，立即送往林口長庚治療。所幸透過「遠傳5G救護車」即時回傳及監控面，將危急個案緊急後送適當醫療院所救治，撿回一命。
呂婦昨打掃家裡時，家犬性情大變撲上婦人瘋狂朝他臉部撕咬，導致臉部嚴重受損，消防人員獲報後，發現她臉部顴骨已暴露在外，左眼球及鼻子下軟骨也幾乎被咬掉，左側上唇部甚至被咬到牙齦露出，呈現嚴重失血性休克症狀。
消防人員立即給予急救處置及後送醫院，途中由值班人員透過車內5G遠傳遠端醫療連線視訊監控，發現呂婦屬嚴重危急個案，於是增派遣二車高級救護技術員出勤並且抵達現場協助救援，送往林口長庚醫院救治。
消防第2大隊新屋分隊高級救護技術員張金煜表示，由於呂婦左側臉部有大面積10*10公分的不規則撕裂傷且鼻子及左眼球也有大範圍撕脫受損，失血量超過約1000毫升，現場立即給予建立靜脈輸液，到院後須還須要等醫院顏面及特殊專科醫生及專家進行整形外科手術，將患者的臉部神經、血管、肌腱、韌帶一一縫回，傷勢相當嚴重，未來需要長時間的復健。
新屋分隊長潘宏原指出，家犬因生活地盤侷限，其實地域性、主動的防衛性攻擊比野狗還要強，攻擊性也不比流浪在外的野狗弱，有時會見家犬對陌生人、路人吠叫、想衝上前咬人就是此原。
潘宏原說，遠傳電信今年3月捐贈價值75萬元的5G救護車緊急醫療設備，搭載5G傳輸的平板、影像處理電腦、車載攝影機、骨傳導抗噪耳機等設備，可即時傳送救護車內多角度的高清互動影像，並由救護員搭配骨傳導抗噪耳機，以第一視角影像遠端連線至分隊的高級救護員，即時指導協助第一線救護人員從抵達事故現場開始辨識危急個案，即可對分秒必爭的急重症個案提供最即時、準確的處置，提升救護品質並增加救護成功率，有效縮短到院前檢傷時間、強化緊急處置品質，提高病情穩定度以充實新屋區救護能量。
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