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詐騙集團用投資名人艾蜜莉影片騙510萬 警逮9人送辦

中央社／ 新北21日電

新北新莊警方今天說，詐騙集團利用股票投資名人艾蜜莉影片，在留言處放假投資連結，5名民眾受騙，遭騙金額新台幣510萬元，警方循線追查逮捕9名詐團成員，依法送辦。

新北市政府警察局新莊分局發布新聞稿表示，詐騙集團提供假投資連結，誆稱加入LINE群組即可獲得投資撇步，5名民眾陸續加入，詐騙集團隨後以購買認股股票

為由，要求支付現金，其中1名賴姓民眾察覺有異報案。

警方表示，賴姓民眾稱4月在YouTube看艾蜜莉的投資影片，5月時在其中一部影片的留言區，看到有人分享投資連結，便點連結，結果落入詐騙集團陷阱，遭騙110萬元。

警方獲報後展開調查，6月12日先在福營路逮捕2名車手，循線追查在6月18日於新莊多處再逮捕4名車手及林姓、黃姓、楊姓3名詐騙集團成員，共計9名。

警方表示，詢後依詐欺罪嫌將9名詐騙集團成員移送新北地方檢察署偵辦。

警方指出，民眾應保持警覺，勿點選網路上不明網址，避免上當受騙，如有疑慮，可撥打165反詐騙專線。

詐騙集團

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