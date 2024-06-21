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涉違反著作權法 莒光鄉代：無抄襲意圖與行為

中央社／ 連江21日電

檢方今天指出，連江縣莒光鄉民代表會主席史麗彬、副主席陳彥岑未經著作權人同意下，委託吳姓廠商重製燈塔文創夜燈。陳彥岑發聲明澄清，無抄襲意圖與行為。

福建連江地方檢察署今天發布新聞稿指出，李姓、朱姓告訴人設計且擁有著作權之「東莒燈塔文創夜燈」，於111年5月30日經由臉書「偽日本人May‧食遊玩樂」粉絲專頁公開發布，111年6月間在東莒社區發展協會、連江縣莒光鄉山海一家會館等處販售。

檢方認為，史麗彬、陳彥岑已見過該燈塔夜燈，卻將與李姓、朱姓告訴人溝通過程中取得之夜燈設計，在未取得2人同意或授權下，委託吳姓廠商製作夜燈。

而吳姓廠商明知夜燈為他人享有著作權之著作，竟未得授權而違法重製，並改作為200個塑膠底座、加註「第12屆鄉民代表會敬贈」字樣之燈塔夜燈，並於112年3月間交付史麗彬與陳彥岑，作為鄉代會之贈品且已發送完畢。

檢方接獲告訴，偵辦被告史麗彬等人，涉犯著作權法第91條第1項、第92條之擅自以重製、改作之方法侵害他人著作財產權罪嫌案件，遂指揮連江縣警察局向福建連江地方法院聲請搜索票，並通知被告到案偵辦，於19日偵結，向福建連江地方法院提起公訴。

針對此案，陳彥岑下午發布書面聲明，澄清鄉代會依政府採購法辦理招標，發包後產品設計、製作均由廠商全權負責，她並無指示廠商如何設計及製作，亦無抄襲、重製或改作他人著作之意圖行為。

陳彥岑強調，東莒島燈塔為2級古蹟，為向來訪貴賓宣傳推廣，故鄉代會辦理小夜燈採購案，成品均僅供贈送，無任何銷售行為，她本人亦未取得任何利益，且判決尚未定讞，呼籲外界勿過度渲染。

史麗彬今天接受中央社記者電話訪問表示，盼與告訴人達成和解。

東莒 燈塔

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