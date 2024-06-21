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影／高雄22公噸鋼捲過彎掉落 聯結車頭跟著翻司機輕傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

張姓老翁今天下午駕駛聯結車載運3顆大型鋼捲，行經高雄市過埤路東西欲左轉時，前方重達22公噸的鋼捲因未繫緊滾落在地，導致車頭重心不穩跟著翻覆，後方重10公噸的鋼捲也掉落，幸張僅受輕傷，未波及他車；警方到場，意外發現張只有普通駕照卻開營業車，對他開出2張罰單。

警方調查，70歲的張姓老翁今天下午1時許駕駛聯結車行經鳳山區高鳳一路段欲在路口左轉時，因後方所載一個22公噸鋼捲未繫緊，滾落在地，導致車頭重心不穩翻覆，後方另一個重10公噸的鋼捲也掉落，所幸未波及其他車輛。

張男當時受困車中，幸僅受輕傷，張自行爬出，警方獲報到場處理，張輕傷未送醫治療，施以酒測後，無酒駕行為；警方初判肇事原因為後方所裝載貨物不牢固所致。

警方盤查張的駕照資料時，意外發現張僅領有普通駕照，無駕駛營業汽車的營業執照，開出可處1800元至3600元以下罰鍰，並禁止其駕駛；另所載貨物未綁緊，則依違反道路交通管理處罰條例第30條第2項處以3000至1萬8000元以下罰鍰的罰單。

高雄市70歲張姓老翁今天下午駕駛聯結車在過埤路左轉時，後方所載鋼捲未繫僅，導致車頭重心不穩也跟著翻覆，幸張僅受輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄市70歲張姓老翁今天下午駕駛聯結車在過埤路左轉時，後方所載鋼捲未繫僅，導致車頭重心不穩也跟著翻覆，幸張僅受輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄市70歲張姓老翁今天下午駕駛聯結車在過埤路左轉時，後方所載鋼捲未繫僅，導致車頭重心不穩也跟著翻覆，幸張僅受輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄市70歲張姓老翁今天下午駕駛聯結車在過埤路左轉時，後方所載鋼捲未繫僅，導致車頭重心不穩也跟著翻覆，幸張僅受輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄市70歲張姓老翁今天下午駕駛聯結車在過埤路左轉時，後方所載鋼捲未繫僅，導致車頭重心不穩也跟著翻覆，幸張僅受輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄市70歲張姓老翁今天下午駕駛聯結車在過埤路左轉時，後方所載鋼捲未繫僅，導致車頭重心不穩也跟著翻覆，幸張僅受輕傷。記者石秀華／翻攝
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高雄市70歲張姓老翁今天下午駕駛聯結車在過埤路左轉時，後方所載鋼捲未繫僅，導致車頭重心不穩也跟著翻覆，幸張僅受輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄市70歲張姓老翁今天下午駕駛聯結車在過埤路左轉時，後方所載鋼捲未繫僅，導致車頭重心不穩也跟著翻覆，幸張僅受輕傷。記者石秀華／翻攝
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高雄市70歲張姓老翁今天下午駕駛聯結車在過埤路左轉時，後方所載鋼捲未繫僅，導致車頭重心不穩也跟著翻覆，幸張僅受輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄市70歲張姓老翁今天下午駕駛聯結車在過埤路左轉時，後方所載鋼捲未繫僅，導致車頭重心不穩也跟著翻覆，幸張僅受輕傷。記者石秀華／翻攝

駕照 高雄市

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