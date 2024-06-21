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宜蘭太熱…五結鄉中午超過32度 七旬婦疑中暑送醫不治

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

今天是夏至，全台熱破頭，宜蘭平地各鄉鎮中午均超過30度，五結鄉接近中午時超過32度，1名70多歲的婦人上午10時許在自家附近菜園疑似中暑昏倒，家人疑惑久未歸家，出去發現婦人暈倒，送往羅東聖母醫院急救，仍宣告不治。

消防局上午11時半許獲報，五結中正路三段附近有婦人暈倒，趕到時婦人已經沒有呼吸心跳，送到醫院時約中午12時，搶救30分鐘後宣告不治，初步診斷為熱中暑致死。據了解，老婦上午10時許出門顧菜園，遲遲未歸，家人11時許出門尋找，發現老婦已倒臥在菜園中。

宜蘭氣象站主任陳高鋤指出，今天宜蘭氣象站最高溫度33.8度，五結氣象站34.1度，都在中午12時左右；鄰近夏至，日照時間全年最長，整個台灣都比較熱，但其實並未比往年更熱，只是前陣子溫度較低，一下升到30度以上身體來不及適應。

宜蘭縣消防局今天上午11時許獲報，1名七旬婦人昏倒在菜園中，失去呼吸心跳，送醫後宣告不治。本報資料照
宜蘭縣消防局今天上午11時許獲報，1名七旬婦人昏倒在菜園中，失去呼吸心跳，送醫後宣告不治。本報資料照

中暑 宜蘭 羅東

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