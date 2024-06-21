大貨車爆胎翻車貨散落一地 國道1號後壁段北上回堵中

國道1號中山高後壁段北上車道下午發生一起車禍，41歲高姓男子駕駛大貨車載貨，行經該路段時突然爆胎，車輛失控撞擊外側護欄，差點衝下邊坡，載運的冷凍肉品散落路肩及外側車道，現場一片狼籍，高男所幸僅受輕傷，但卻造成後方回堵近5公里，目前仍在排除中，請用路人注意。

國道警方指出，21日下午4時20分接獲通報，國道1號北向282.3公里處有車禍事故，到場後發現一部大貨車衝撞護欄、貨箱傾倒路路肩，車內貨物散落一地，司機高姓男子手臂擦傷，現場並未波及其他人車。

高男表示行駛到該路段時，右前輪突然爆胎，就往外側護欄撞擊後才停下，載運貨物也散落路上，後方車輛及時反應並未撞上，高男經國道員警實施酒測，酒測值為零。