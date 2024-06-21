警方測速槍抓錯車！屏鵝公路賓士車超速47公里 他速限內行駛收罰單

有民眾日前開車行經台1線屏東縣枋山鄉南下454.3公里處，事後收到警方測速槍拍到「超速47公里」罰單，但他的車當時時速69公里，事後調閱行車紀錄器，發現有輛賓士車從外側車道高速駛入，PO網指測速槍沒抓到賓士車，他卻成了代罪羔羊；枋寮警方說，檢視照片及影片，見另輛車從慢車道快速駛入，致測速照相儀器偵測車輛與違規車輛不符，將撤銷罰單。

投訴民眾說，日前開車行經屏東枋寮知名地點海豚灣前7-11遭到警方的測速槍拍到「超速47公里」並開立罰單，但他的VOLVO轎車明明時速只有69公里，在限速60公里的開罰範圍內，不明白為何被開單，事後調閱行車紀錄器畫面一看，當時有輛賓士車從慢車道呼嘯而過，質疑超速是這輛賓士車，警方不仔細查看，就亂開單，讓他還得花時間申訴，實在擾民。

他說，一般人都相信警方的專業測速儀品應該不會出錯，但實際上還是會有誤失，不但沒抓到超速47公里的賓士車，反而拿未違規的民眾車輛祭旗，罰款1萬2000元加吊扣牌照6個月及記點3點，實在有夠誇張；警方開錯單，往往只會說「有問題可以申訴」，但受害民眾卻要花時間舉證及申訴程序，曠日廢時，如果沒有行車記錄器有做記錄，就可能被誤罰，實在是擾民，質疑承辦員警和主管未善盡查證責任，讓小老百姓有苦說不出。