影／土石崩落畫面曝光！嘉縣梅山鄉山崩釀道路中斷 民眾目睹塵土飛揚嚇壞

嘉義縣梅山鄉154-1鄉道今早發生山崩，影像曝光畫面震撼，大量土石從山壁崩落，覆蓋路面還掉進溪底，民眾驚呼連連，目前未傳出傷亡，但雙向道路中斷無法通行，警方實施交通管制，因持續有落石，搶通難度高，預計明天下午5點前搶通。

縣府表示，嘉義縣梅山鄉154-1鄉道5.7K通往聚落的小路發生山崩，落石範圍長約40公尺、高10公尺，今天下午開始搶修，預定6月22日下午5點前搶通，這段期間民眾可改由替代道路通行，並注意山區道路狀況。

警方表示，該路段接近溪底，附近無住家，疑因昨日午後豪大雨，造成邊坡大量土石滑落，巨石占滿車道，需動用大型機具才能清除，現場目前無法通行，提醒民眾暫勿行駛嘉154-1線，改走嘉154線轉166線或162甲線前往瑞里瑞峰地區。