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影／土石崩落畫面曝光！嘉縣梅山鄉山崩釀道路中斷 民眾目睹塵土飛揚嚇壞

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣梅山鄉154-1鄉道今早發生山崩，影像曝光畫面震撼，大量土石從山壁崩落，覆蓋路面還掉進溪底，民眾驚呼連連，目前未傳出傷亡，但雙向道路中斷無法通行，警方實施交通管制，因持續有落石，搶通難度高，預計明天下午5點前搶通。

縣府表示，嘉義縣梅山鄉154-1鄉道5.7K通往聚落的小路發生山崩，落石範圍長約40公尺、高10公尺，今天下午開始搶修，預定6月22日下午5點前搶通，這段期間民眾可改由替代道路通行，並注意山區道路狀況。

警方表示，該路段接近溪底，附近無住家，疑因昨日午後豪大雨，造成邊坡大量土石滑落，巨石占滿車道，需動用大型機具才能清除，現場目前無法通行，提醒民眾暫勿行駛嘉154-1線，改走嘉154線轉166線或162甲線前往瑞里瑞峰地區。

竹崎分局長陳勇誌表示，近日午後常有豪大雨發生，山區土石鬆軟，易有落石，提醒民眾應注意相關氣象訊息，前往山區活動應注意路面狀況並小心駕駛，以維護行車安全。

嘉義縣梅山鄉今早發生大面積山崩，山壁土石大量崩落阻礙交通，預計明天下午5點搶通。圖／民眾提供
嘉義縣梅山鄉今早發生大面積山崩，山壁土石大量崩落阻礙交通，預計明天下午5點搶通。圖／民眾提供
嘉義縣梅山鄉今早發生大面積山崩，山壁土石大量崩落阻礙交通，預計明天下午5點搶通。圖／民眾提供
嘉義縣梅山鄉今早發生大面積山崩，山壁土石大量崩落阻礙交通，預計明天下午5點搶通。圖／民眾提供
嘉義縣梅山鄉今早發生大面積山崩，山壁土石大量崩落阻礙交通，預計明天下午5點搶通。圖／民眾提供
嘉義縣梅山鄉今早發生大面積山崩，山壁土石大量崩落阻礙交通，預計明天下午5點搶通。圖／民眾提供

嘉義 山崩 落石

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