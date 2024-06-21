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阻詐竟成代言？台中警員頭像遭詐團盜用 警不忍了：查到底
台中市警局霧峰分局內新派出所黃姓警員日前受理詐騙案時，遭詐騙集團截圖盜用頭像，製作成「李警官拿出10萬，成功賺到68萬」假訊息詐騙。警方今天說，詐騙集團不法行為嚴重侵犯個人隱私、挑戰公權力，警方零容忍，積極追查到底。
霧峰警分局偵查隊副隊長吳豈森說明，黃姓警員19日晚間受理66歲解女疑似遭假投資詐騙案，適逢詐騙集團撥打視訊電話給解女，黃員為使解女確信遭詐騙，代為接通視訊電話，因而遭詐騙集團截圖，後製為詐騙訊息，於LINE群組中不法利用；解女總算清醒並相信警方，成功阻詐。
吳豈森指出，霧峰警分局獲報後，已通報165設定為反詐騙訊息，並於官網、臉書、IG，以及逾百個LINE群組上傳新聞稿說明，並積極追查，並再次宣誓台中警方阻詐作為，絕不容許任何不法分子挑戰公權力，將全力阻止並嚴懲詐騙集團。
霧峰警分局呼籲，對於網路或電話中自稱為警察的來電或訊息，必須留意，勿因圖片或頭像是公務人員就輕信；遇到疑似詐騙情況，應立即報警並提供相關訊息，如有疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線，或110求證。
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