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6旬男子從陸橋墜國道邊坡 送醫搶救仍宣告不治

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導

現場經通報國道警方及救護車前往處理抵達後，發現該男子已無意識，經送醫急救後搶救無效。圖／翻攝國道即時影像
現場經通報國道警方及救護車前往處理抵達後，發現該男子已無意識，經送醫急救後搶救無效。圖／翻攝國道即時影像

國道3號96.4公里(新竹寶山路段)跨越橋下，今天上午11點23分左右，有民眾發現位在高速公路北上車道邊坡躺臥一名男子，經通報國道警方及救護車到場處理時，發現該男子已無意識、有骨折現象，經送醫急救後仍宣告不治。

國道警方依現場男子所攜帶證件，經查為年約6旬田姓男子，目前已與家屬確認身分，研判是從上方陸橋墜落，意外發生原因不明，全案經調閱相關影像資料暫時排除他殺之可能，報請地檢署調查中。

國道第六公路警察大隊呼籲，民眾應珍惜生命，若遇生活壓力可諮商相關協助，家屬若發現同住家人情緒低落，務必適時給予關懷，以避免憾事發生。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

國道 新竹 高速公路

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