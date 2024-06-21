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不滿檢舉違規屢受阻 彰化溪湖分局：已製單舉發

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

本報一名讀者投訴今年5月騎機車行經彰化縣永靖鄉永坡路，因前車疑似逼車時急剎，導致他反應不及撞上，事後向警方投訴前車違規，員警卻要他上網申訴，卻因申訴系統、影像模糊不清等問題，他接獲警方通知已來不及再次申訴而自認權益受損。

溪湖警分局今表示，經初步分析研判交通事故有關當事人有違規行為者，溪湖警分局已依初步分析研判表初判結果製單舉發，並未不理會機車騎士的申訴。

這名讀者向本報投訴，今年5月間上午騎機車行駛永靖鄉永坡路，機車置前後鏡頭，拍到李姓女子的轎車未打方向燈兩次跨越雙黃線超車，第二次超車時疑似逼車時急剎，導致他反應不及，機車撞上轎車，倒地雙腿受傷。

事發第五天他請埔心派出所處理交通事故的員警，指出李女違規事項，請員警開罰單，當下員警表示無法受理，要他自行到網路上申訴，因彰化縣申訴系統有問題，無法申訴成功，在事發第六日撥打110請求員警協助，到場員警說這是系統問題也無法處理，要再多試幾次，萬一不行再找承辦員警辦理，就沒7天內申訴的限制。

他後來縮小檔案才成功上傳，但不慎把李女車牌輸入錯誤，導致申訴不成，線上申訴。承辦人卻稱，影像模糊不清且車牌不符，且事發超過7天（申訴人6月18日才接到通知）並表示無能為力。

溪湖警分局表示，已依警察機關依道路交通事故處理辦法第10條所為的初步分析研判處理車禍事故，如對肇事原因有疑義，得依「車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法」規定，向事故發生地的行車事故鑑定委員會申請鑑定。

彰化縣溪湖警分局今稱已對肇事的李姓駕駛人開出罰單。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖警分局今稱已對肇事的李姓駕駛人開出罰單。記者簡慧珍／攝影

交通事故 成功

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