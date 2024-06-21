陌生阿姨送店員橘子還包1萬元「給買藥吃」 網友驚呼趕快丟

高雄市苓雅區1家飲料店昨天遇婦人送來4顆橘子，包橘子的塑膠袋還另包現金共1萬元。店家納悶貼網，有網友稱對方是為了「過運」，令飲料店家嚇得趕緊交給警方處理。

「有沒有人知道這是幹嘛的？」飲料店女店員將這件事貼網，說昨天中午1位面生的阿姨送來橘子，4顆橘子各用塑膠袋包裝，其中2顆各包2000元千元大鈔、2顆包3000元，一共1萬元。

貼網女店員說，一開始以為只是拜拜過的橘子，後來看到每1袋都有千元鈔，令他們「嚇死」，趕快追出去，說「裡面有錢，我們不能收」，但阿姨卻說「要我們一定要帶回去跟家人一起吃，不可以在這裡吃」。女店員說，「錢真的不能收」，但這名阿姨卻說「錢是要給你們買藥吃的」便騎車離去，讓她跟同事都極度害怕。

店員將這件事貼網，不少網友覺得詭異，不少人稱是「過運」用的、「橘子趕快丟錢捐掉」，也有人認為是「詛咒」或用「過腳縫」來破解，有人建議拿給警方處理，女店員便將橘子和現金交給派出所處理。