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電動車火警漸增 高市消防模擬充電樁起火急救災

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

電動車逐漸被消費者接納，相對電動車火警也有逐年增加趨勢，高雄市消防局今天模擬飯店充電樁起火，動員搶救，期望在短時間內滅火，減少人員傷亡及財產損失。

高雄市消防局表示，充電樁所需電量遠大於一般電器，安裝上也較一般電器複雜，若充電時發生火災，更會合併電動車一同起火，而鋰電池火災在滅火上尤為困難，若發生在建築物地下層，更易造成重大傷亡。

高雄市消防局第一救災救護大隊為提升對電動車火警的應變能力，今天針對設有電動車充電樁的場所，實地現場勘查，並在迪卡儂高雄亞灣店及轄區飯店，模擬賣場、飯店停車場電動車充電樁區發生火警，動員救災。

演練中，消防人員利用緊急插頭、底盤滅火裝置及滅火毯救災，透過演練，讓消防人員更熟練應對各種意外狀況。

消防局第一大隊第一中隊長沈祈祥表示，希望透過實地場勘，了解轄區內充電樁配置位置，並提醒業者針對充電樁總電源開關配電盤位置設置明顯標示，萬一災害發生時，能在最短時間將總電源關閉，減少消防人員可能觸電的傷害，並確保民眾生命財產安全。

高雄市消防局今天模擬飯店電動車充電樁發生火警，動員搶救。記者林保光／翻攝
高雄市消防局今天模擬飯店電動車充電樁發生火警，動員搶救。記者林保光／翻攝
高雄市消防局今天模擬賣場、飯店電動車充電樁發生火警，利用滅火毯滅火。記者林保光／翻攝
高雄市消防局今天模擬賣場、飯店電動車充電樁發生火警，利用滅火毯滅火。記者林保光／翻攝
高雄市消防局今天模擬賣場、飯店電動車充電樁發生火警，利用滅火毯滅火。記者林保光／翻攝
高雄市消防局今天模擬賣場、飯店電動車充電樁發生火警，利用滅火毯滅火。記者林保光／翻攝
高雄市消防局今天模擬賣場、飯店電動車充電樁發生火警，實地了解充電樁配置位置。記者林保光／翻攝
高雄市消防局今天模擬賣場、飯店電動車充電樁發生火警，實地了解充電樁配置位置。記者林保光／翻攝

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