電動車火警漸增 高市消防模擬充電樁起火急救災

電動車逐漸被消費者接納，相對電動車火警也有逐年增加趨勢，高雄市消防局今天模擬飯店充電樁起火，動員搶救，期望在短時間內滅火，減少人員傷亡及財產損失。

高雄市消防局表示，充電樁所需電量遠大於一般電器，安裝上也較一般電器複雜，若充電時發生火災，更會合併電動車一同起火，而鋰電池火災在滅火上尤為困難，若發生在建築物地下層，更易造成重大傷亡。

高雄市消防局第一救災救護大隊為提升對電動車火警的應變能力，今天針對設有電動車充電樁的場所，實地現場勘查，並在迪卡儂高雄亞灣店及轄區飯店，模擬賣場、飯店停車場電動車充電樁區發生火警，動員救災。

演練中，消防人員利用緊急插頭、底盤滅火裝置及滅火毯救災，透過演練，讓消防人員更熟練應對各種意外狀況。