婦遭詐130萬急報警 實習警發掘線索揪同學合力逮車手

柯姓女子先前遭假投資詐騙130萬元，報警求助時，在台北市北投警分局實習的特考班學員蕭定緯發現，柯女仍與詐團保持聯繫，單位主管得知研判有機會查獲詐欺成員，與鄰近警所組成聯合警力，約出並逮捕詐欺車手，依法送辦。

警方調查，60歲柯女先前加入網路投資群組，見群組內每天都有成員分享投資台股致富的經歷，誤信假投資話術，依指示陸續交付130萬元，遲未獲利才驚覺受騙，前往北投分局光明派出所報案。

過程中，在光明派出所實習的蕭定緯主動關懷，發現柯女仍與詐團保持聯繫，報告警所主管後，研判仍有機會追查詐團成員，決定將計就計約出詐欺車手。

由於柯女住所確切轄區屬同分局大屯派出所，蕭定緯聯繫在大屯派出所實習的同班同學盧蓁協助，大屯派出所與光明派出所即組成聯合警力，6月13日上午9時順利約出並逮捕詐欺面交車手。

據悉，詐欺車手23歲陳男曾涉傷害案，當天與柯女面交後，旋即遭查獲作案手機、收款證明、假識別證、現金24萬餘元等證物，警詢後依詐欺罪嫌將其移送士林地檢署偵辦，檢方訊後聲押獲准。

參與偵辦的實習生蕭定緯、盧蓁皆是112年特考班學員，此次辦案初體驗，感到收穫良多，單位主管也對2人積極表現表示肯定。