快訊

學者以傅培梅生平探究台灣近代史 用中國菜有何涵義？

獨／高雄開錯刀醫生記2大過「免職變停職」 原因曝光

51票贊成62票反對！ 藍白聯手否決國會改革法案覆議案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦遭詐130萬急報警 實習警發掘線索揪同學合力逮車手

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

柯姓女子先前遭假投資詐騙130萬元，報警求助時，在台北市北投警分局實習的特考班學員蕭定緯發現，柯女仍與詐團保持聯繫，單位主管得知研判有機會查獲詐欺成員，與鄰近警所組成聯合警力，約出並逮捕詐欺車手，依法送辦。

警方調查，60歲柯女先前加入網路投資群組，見群組內每天都有成員分享投資台股致富的經歷，誤信假投資話術，依指示陸續交付130萬元，遲未獲利才驚覺受騙，前往北投分局光明派出所報案。

過程中，在光明派出所實習的蕭定緯主動關懷，發現柯女仍與詐團保持聯繫，報告警所主管後，研判仍有機會追查詐團成員，決定將計就計約出詐欺車手。

由於柯女住所確切轄區屬同分局大屯派出所，蕭定緯聯繫在大屯派出所實習的同班同學盧蓁協助，大屯派出所與光明派出所即組成聯合警力，6月13日上午9時順利約出並逮捕詐欺面交車手。

據悉，詐欺車手23歲陳男曾涉傷害案，當天與柯女面交後，旋即遭查獲作案手機、收款證明、假識別證、現金24萬餘元等證物，警詢後依詐欺罪嫌將其移送士林地檢署偵辦，檢方訊後聲押獲准。

參與偵辦的實習生蕭定緯、盧蓁皆是112年特考班學員，此次辦案初體驗，感到收穫良多，單位主管也對2人積極表現表示肯定。

警方呼籲，網路社群媒體或通訊軟體上的投資訊息存有極大遭詐風險，民眾從事投資行為應循正常管道，避免受騙上當，若遇有可疑情事應立即撥打110或165專線諮詢。

參與偵辦的實習生蕭定緯（左）、盧蓁（右）皆是112年特考班學員，此次辦案初體驗，感到收穫良多，單位主管也對2人積極表現表示肯定。記者李隆揆／翻攝
參與偵辦的實習生蕭定緯（左）、盧蓁（右）皆是112年特考班學員，此次辦案初體驗，感到收穫良多，單位主管也對2人積極表現表示肯定。記者李隆揆／翻攝
詐欺車手23歲陳男曾涉傷害案，當天與柯女面交後，旋即遭查獲作案手機、收款證明、假識別證、現金24萬餘元等證物。記者李隆揆／翻攝
詐欺車手23歲陳男曾涉傷害案，當天與柯女面交後，旋即遭查獲作案手機、收款證明、假識別證、現金24萬餘元等證物。記者李隆揆／翻攝

實習 詐欺 車手

延伸閱讀

詐團車手企圖尿遁 警見褲頭鼓起一摸摸出1把槍

將計就計！警副所長被拉進假投資群組 假裝面交180萬逮車手

竹聯幫軟硬兼施控制詐團車手 曝多種詐騙App

詐團車手跟警玩「躲貓貓」2個月 輸給專案小組彰化落網

相關新聞

影／汐止傳通緝犯拒檢駕車逃遭壓制竟口吐白沫！警CPR急救仍不治

通緝犯李姓男子昨晚開車行經新北市汐止區拒警攔檢，駕車逃竄撞上計程車後遭警方逮捕，突然失去呼吸心跳，經員警現場施作CPR再...

汐止通緝男駕車拒檢竄逃撞小黃 突失去呼吸心跳…送醫不治

通緝犯李姓男子昨晚開車行經新北市汐止區拒警攔檢，駕車逃竄不慎撞上計程車後遭警方逮捕，李男卻突然失去呼吸心跳，經送醫搶救仍...

影／離譜車禍！倒車失控迴轉2圈 如保齡球掃落4機車

台中市東區進德路、復興東路口昨發生一起離奇車禍，林姓男子開1輛白色小客車要左轉，撞上分隔島後要倒車，卻突然失控在路口轉了...

影／67米高基隆塔男子墜落送醫不治 封塔清檢中

基隆市政府利用防空洞改建的「基隆塔」豎梯，主塔高67公尺、近來成為知名景點，今天上午10點多，疑有一名男子自基隆塔墜落，...

婦遭詐130萬急報警 實習警發掘線索揪同學合力逮車手

柯姓女子先前遭假投資詐騙130萬元，報警求助時，在台北市北投警分局實習的特考班學員蕭定緯發現，柯女仍與詐團保持聯繫，單位...

桃園AI巡防系統再升級 變造車牌難逃已搜百輛

28歲李姓男子今年4月駕駛轎車超速遭吊扣車牌半年，為了繼續用車，上網購買偽造同樣號碼車牌，不過仍被警方「AI巡防系統」發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。