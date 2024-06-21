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詐團車手企圖尿遁 警見褲頭鼓起一摸摸出1把槍

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市刑警大隊追查詐騙集團洗錢案，發現有多筆金額輾轉匯到1個金融帳戶後，由車手黃姓男子領出；警方鎖定黃駕駛的轎車追查去向，發現現蹤，立即動員拘捕。他遇警方一再藉口上廁所企圖尿遁，眼尖員警竟在他的褲頭發現1把槍。

據了解，高雄市刑警大隊偵八隊追查詐騙集團洗錢案，發現詐團洗錢後，多筆詐款轉到某個金融帳戶後，便由黃姓男子（25歲）涉嫌領出詐款，交給詐團上游。警方估計，他提領的詐款約有數百萬元，全案仍由警方持續溯源追查中。

警方查出，黃姓男子駕駛的轎車是輛權利車，四處追尋這輛權利車的去向，但黃姓男子居無定所，直到6月3日，這輛權利車出現在高雄市大寮區巷尾路，高雄市刑大員警立即動員查緝，果然發現黃姓男子去開車，立刻攔下黃。

黃姓男子見員警包圍他，一再稱他想要上廁所，員警認為這是他尿遁的藉口， 要他蹲下，眼尖員警看出他的褲頭鼓起，一摸就覺不對勁，撩起他的上衣，竟發現1把手槍。經查，這把手槍是改造槍枝，彈匣內還有3發子彈，將他依違反槍砲藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

高雄市刑大追查詐團車手，發現黃姓男子褲頭藏槍。記者林保光／翻攝
高雄市刑大追查詐團車手，發現黃姓男子褲頭藏槍。記者林保光／翻攝

洗錢 詐騙集團 高雄市

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