詐團車手企圖尿遁 警見褲頭鼓起一摸摸出1把槍
高雄市刑警大隊追查詐騙集團洗錢案，發現有多筆金額輾轉匯到1個金融帳戶後，由車手黃姓男子領出；警方鎖定黃駕駛的轎車追查去向，發現現蹤，立即動員拘捕。他遇警方一再藉口上廁所企圖尿遁，眼尖員警竟在他的褲頭發現1把槍。
據了解，高雄市刑警大隊偵八隊追查詐騙集團洗錢案，發現詐團洗錢後，多筆詐款轉到某個金融帳戶後，便由黃姓男子（25歲）涉嫌領出詐款，交給詐團上游。警方估計，他提領的詐款約有數百萬元，全案仍由警方持續溯源追查中。
警方查出，黃姓男子駕駛的轎車是輛權利車，四處追尋這輛權利車的去向，但黃姓男子居無定所，直到6月3日，這輛權利車出現在高雄市大寮區巷尾路，高雄市刑大員警立即動員查緝，果然發現黃姓男子去開車，立刻攔下黃。
黃姓男子見員警包圍他，一再稱他想要上廁所，員警認為這是他尿遁的藉口， 要他蹲下，眼尖員警看出他的褲頭鼓起，一摸就覺不對勁，撩起他的上衣，竟發現1把手槍。經查，這把手槍是改造槍枝，彈匣內還有3發子彈，將他依違反槍砲藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言