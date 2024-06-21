詐團車手企圖尿遁 警見褲頭鼓起一摸摸出1把槍

高雄市刑警大隊追查詐騙集團洗錢案，發現有多筆金額輾轉匯到1個金融帳戶後，由車手黃姓男子領出；警方鎖定黃駕駛的轎車追查去向，發現現蹤，立即動員拘捕。他遇警方一再藉口上廁所企圖尿遁，眼尖員警竟在他的褲頭發現1把槍。

據了解，高雄市刑警大隊偵八隊追查詐騙集團洗錢案，發現詐團洗錢後，多筆詐款轉到某個金融帳戶後，便由黃姓男子（25歲）涉嫌領出詐款，交給詐團上游。警方估計，他提領的詐款約有數百萬元，全案仍由警方持續溯源追查中。

警方查出，黃姓男子駕駛的轎車是輛權利車，四處追尋這輛權利車的去向，但黃姓男子居無定所，直到6月3日，這輛權利車出現在高雄市大寮區巷尾路，高雄市刑大員警立即動員查緝，果然發現黃姓男子去開車，立刻攔下黃。