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影／超驚險！轎車未拉手煞車 自修護廠「落跑」險釀禍
台南安南區郡安路五段某汽車修護廠19日傍晚6時許，1輛待修轎車疑未拉手煞車，竟自汽修廠滑出，差點撞上路過機車，過程被後方轎車行車記錄器拍個正著，事後被民眾PO上社群網站，引發熱議。警方指出，將勸導商家應善盡車輛保管責任，避免危及用路人安全。
這段驚險畫面被民眾PO上「社會事新聞影音」社群網站，不少民眾見狀直呼「超驚險」，畫面中相關人員發現待修轎車「落跑」，嚇得連忙追了出來，還好當時機車騎士反應快，急忙閃避，才沒被撞上，後方轎車也察覺不對勁，停等該車滑行通過，同時，全程目睹轎車滑行經過，並被行車記錄器全都錄。
台南市警第三分局交通組長陳錫賢說，有關網傳安南區郡安路發生車輛疑似未拉手剎車滑出道路，分局尚未接獲報案，惟未拉手煞車導致車輛滑行，沒有相關罰則，將勸導商家應善盡車輛保管責任，避免危及用路人安全。
警方呼籲，民眾駕駛時，除了多加注意行車安全，停車時，亦應注意是否熄火且應打停車檔及拉手煞車，以避免造成交通事故，衍生相關責任。
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