影／67米高基隆塔男子墜落送醫不治 封塔清檢中

基隆市政府利用防空洞改建的「基隆塔」豎梯，主塔高67公尺、近來成為知名景點，今天上午10點多，疑有一名男子自基隆塔墜落，送醫不治，基隆塔已封閉清查，是從哪一層樓墜落，警方已報請檢方相驗。市府文化局人員到場了解。

基隆中義二路基隆塔下方，今天上午有民眾報聽到墜落碰撞聲，一名傷患躺在地上，民眾轉報基隆塔人員。警方及消防人員到場發現一男性躺在地上，已經OHCA（沒有呼吸心跳），10時32分送衛福部基隆醫院急救後仍宣告不治。警方正在調查墜落原因、從何處墜落及死者身分。

基隆市政府利用防空洞改建的「基隆塔」豎梯，主塔高67公尺、全跨87公尺的起重機意象的塔橋式結構，去年12月啟用。

「基隆塔」總經費3.7億，108年開工，配合基隆港特色，將防空洞改造及結合中正公園，以起重機意象設計塔橋式結構，可搭塔內電梯到中正公園眺望基隆港，成為基隆新地標，去年底開放後每天都有不少遊客。

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