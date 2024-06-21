快訊

學者以傅培梅生平探究台灣近代史 用中國菜有何涵義？

獨／高雄開錯刀醫生記2大過「免職變停職」 原因曝光

51票贊成62票反對！ 藍白聯手否決國會改革法案覆議案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超商遇警巡簽 高雄男一舉動超怪異...紙包不住火被逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

吳姓男子前晚走進高雄市三民區一家超商，見員警至超商巡簽，立即起身佯裝買東西，警方見他形跡可疑，趨前問背包是否他的，吳裝傻稱剛才沒坐那裡，警指可帶監視器看，吳才坦承幫人拿包裹，結果背包藏有被害人提款卡和存摺，被查出是詐團收簿手，領包裹可拿千元報酬。

三民一警分局長明派出所員警前晚9時許至三民區建國二路一家超商例行性巡簽，超商內的吳姓男子（50歲）見警方走進，隨即起身至超商另一頭佯裝買東西，因形跡可疑，警方趨前盤查。

警方發現吳坐的位置上有一個黑色背包，問吳「袋子是你的嗎？你剛才不是坐那裡」；吳卻裝傻否認有坐那裡，稱剛才才走進超商而已，還一度想直接走出超商，警追問「這裡有監視器，可以調來看」。

吳見事跡敗露，自知紙包不住火，坦承只是受他人指示，將包包放在桌上，結果警方打開背包查看，發現有被害人的2本存摺、2張提款卡。

後吳坦承受他人指示，只要領一個包裹就可賺1000元，警方認為吳當詐團的收簿手，將他帶回查辦；警詢後，依詐欺罪移送高雄地檢署偵辦。

高雄市三民一警分局警方前晚至超商巡簽，發現吳姓男子將包包丟桌上，佯裝起身買東西，趨前盤查，查獲吳是詐團收簿手，起出被害人存摺和提款卡。記者石秀華／翻攝
高雄市三民一警分局警方前晚至超商巡簽，發現吳姓男子將包包丟桌上，佯裝起身買東西，趨前盤查，查獲吳是詐團收簿手，起出被害人存摺和提款卡。記者石秀華／翻攝
高雄市三民一警分局警方前晚至超商巡簽，發現吳姓男子將包包丟桌上，佯裝起身買東西，趨前盤查，查獲吳是詐團收簿手，起出被害人存摺和提款卡。記者石秀華／翻攝
高雄市三民一警分局警方前晚至超商巡簽，發現吳姓男子將包包丟桌上，佯裝起身買東西，趨前盤查，查獲吳是詐團收簿手，起出被害人存摺和提款卡。記者石秀華／翻攝
高雄市三民一警分局警方前晚至超商巡簽，發現吳姓男子將包包丟桌上，佯裝起身買東西，趨前盤查，查獲吳是詐團收簿手，起出被害人存摺和提款卡。記者石秀華／翻攝
高雄市三民一警分局警方前晚至超商巡簽，發現吳姓男子將包包丟桌上，佯裝起身買東西，趨前盤查，查獲吳是詐團收簿手，起出被害人存摺和提款卡。記者石秀華／翻攝
高雄市三民一警分局警方前晚至超商巡簽，發現吳姓男子將包包丟桌上，佯裝起身買東西，趨前盤查，查獲吳是詐團收簿手，起出被害人存摺和提款卡。記者石秀華／翻攝
高雄市三民一警分局警方前晚至超商巡簽，發現吳姓男子將包包丟桌上，佯裝起身買東西，趨前盤查，查獲吳是詐團收簿手，起出被害人存摺和提款卡。記者石秀華／翻攝

存摺 監視器 超商

延伸閱讀

台灣虎航冬季早鳥優惠24日開搶 東北亞航線最低1299元

詐團假冒股市名人「艾蜜莉」騙5人共510萬！ 警逮9人法辦

竹聯幫軟硬兼施控制詐團車手 曝多種詐騙App

北高雄2里地勢低常淹水 水利局2200萬元更新抽水設備

相關新聞

影／汐止傳通緝犯拒檢駕車逃遭壓制竟口吐白沫！警CPR急救仍不治

通緝犯李姓男子昨晚開車行經新北市汐止區拒警攔檢，駕車逃竄撞上計程車後遭警方逮捕，突然失去呼吸心跳，經員警現場施作CPR再...

汐止通緝男駕車拒檢竄逃撞小黃 突失去呼吸心跳…送醫不治

通緝犯李姓男子昨晚開車行經新北市汐止區拒警攔檢，駕車逃竄不慎撞上計程車後遭警方逮捕，李男卻突然失去呼吸心跳，經送醫搶救仍...

影／離譜車禍！倒車失控迴轉2圈 如保齡球掃落4機車

台中市東區進德路、復興東路口昨發生一起離奇車禍，林姓男子開1輛白色小客車要左轉，撞上分隔島後要倒車，卻突然失控在路口轉了...

影／67米高基隆塔男子墜落送醫不治 封塔清檢中

基隆市政府利用防空洞改建的「基隆塔」豎梯，主塔高67公尺、近來成為知名景點，今天上午10點多，疑有一名男子自基隆塔墜落，...

婦遭詐130萬急報警 實習警發掘線索揪同學合力逮車手

柯姓女子先前遭假投資詐騙130萬元，報警求助時，在台北市北投警分局實習的特考班學員蕭定緯發現，柯女仍與詐團保持聯繫，單位...

桃園AI巡防系統再升級 變造車牌難逃已搜百輛

28歲李姓男子今年4月駕駛轎車超速遭吊扣車牌半年，為了繼續用車，上網購買偽造同樣號碼車牌，不過仍被警方「AI巡防系統」發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。