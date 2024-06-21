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超商遇警巡簽 高雄男一舉動超怪異...紙包不住火被逮
吳姓男子前晚走進高雄市三民區一家超商，見員警至超商巡簽，立即起身佯裝買東西，警方見他形跡可疑，趨前問背包是否他的，吳裝傻稱剛才沒坐那裡，警指可帶監視器看，吳才坦承幫人拿包裹，結果背包藏有被害人提款卡和存摺，被查出是詐團收簿手，領包裹可拿千元報酬。
三民一警分局長明派出所員警前晚9時許至三民區建國二路一家超商例行性巡簽，超商內的吳姓男子（50歲）見警方走進，隨即起身至超商另一頭佯裝買東西，因形跡可疑，警方趨前盤查。
警方發現吳坐的位置上有一個黑色背包，問吳「袋子是你的嗎？你剛才不是坐那裡」；吳卻裝傻否認有坐那裡，稱剛才才走進超商而已，還一度想直接走出超商，警追問「這裡有監視器，可以調來看」。
吳見事跡敗露，自知紙包不住火，坦承只是受他人指示，將包包放在桌上，結果警方打開背包查看，發現有被害人的2本存摺、2張提款卡。
後吳坦承受他人指示，只要領一個包裹就可賺1000元，警方認為吳當詐團的收簿手，將他帶回查辦；警詢後，依詐欺罪移送高雄地檢署偵辦。
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