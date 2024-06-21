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影／900元台積電200元能申購？「清流分析師」友人家屬遭詐騙 呼籲勿輕信網路廣告
在金融市場有「清流分析師」之稱的林睿閎，最近因有朋友的爸爸遭詐騙，詐騙集團弄了一個假的投資App，匯款後對方就音訊全無，血本無歸，他受台南市警二分局之邀擔任防詐大使，呼籲民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，勿輕信網路廣告推薦的金融投資資訊，以免受騙上當。
林睿閎從小立志要在金融界工作，大學時就讀會計系，所以畢業後第一份工作就在國際四大會計師事務所PwC擔任審計。後來因為在某次股市操作中，一天就把本金的20%賠掉，有了慘賠的經驗後，林睿閎經過努力不懈，順利考取證券投資分析人員CSIA執照，也就是大家俗稱的「證券分析師」執照，現今靠著敏銳的洞察能力，已是各財經節目競相邀請的網紅分析師。
他表示，最近有朋友的爸爸遭詐騙，詐騙集團弄了一個假的投資App，提供投資人申購股票，並聲稱一般券商只能申購1張股票，由於你是我們的VIP客戶，所以可以申購20張或30張不等。舉例來說，1張市價900元的台積電，詐騙集團會說可以用200元申購，當你抽中後，詐騙集團還會打電話跟你說繳完錢後1張可以現賺70萬，20張就賺1400萬，但當你匯款後，對方就音訊全無，致血本無歸。
警二分局指出，詐騙集團常假冒名人、尤其是企業、知名人士等成立假臉書帳號，以投資賺錢的話術，誘騙民眾投資的案件層出不窮，因此只要標榜「保證獲利」、「高報酬」、「穩賺不賠」等話語，一定都是詐騙，如有任何詐騙疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線。
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