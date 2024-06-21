6旬機車騎士校門停車休息被撞身亡 肇事轎車駕駛逃逸追緝中

苗栗縣三灣國中大門口今天凌晨發生車禍死亡事故，60歲羅姓男子騎機車疑似在校門口旁休息時，不料遭同向的一輛轎車高速衝撞，羅姓男子彈飛倒在通學的人行道上，傷勢嚴重，送醫搶救仍宣告不治；肇事轎車未停留，加速往南庄方向駛離現場 ，警方目前已鎖定特定對象追查中。

苗栗縣消防局指出，今天凌晨0點34分接獲報案，派遣救護車人員趕往現場，發現一名男子倒臥在人行道上，機車零件噴飛數十公尺遠，傷者意識昏迷，後腦勺及左腳都有傷勢，包紮止血並以頸圈長背板固定送往為恭醫院搶救。

警方初步調查，設籍頭份市的羅姓男子今天凌晨獨自騎機車要到南庄訪友，車禍發生前他在路旁停車休息，不料1分鐘後就被後方駛來的轎車衝撞彈飛，傷勢嚴重，送醫後搶救無效。