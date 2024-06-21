詐團假冒股市名人「艾蜜莉」騙5人共510萬！ 警逮9人法辦
詐騙集團利用股票投資名人「艾蜜莉」影片，透過下方留言區提供假連結，詐得新北市5名被害人共計510萬。這個月12日賴姓被害人向警方報案，警埋伏在新北新莊逮捕2名車手，另於18日循線逮捕7名詐團成員，一舉攻破詐團，依法送辦9人。
據了解，被害賴姓男子（46歲）今年4月透過網路觀看投資名人「艾蜜莉」投資影片，在瀏覽留言區看見一「艾蜜莉」投資連結，賴男不疑有他點擊進入，對方以加入「長興投資」LINE群組，即可得到更多投資撇步為謊，誘得賴男加入群組。
賴男加入群阻後敵不過詐團洗腦，從今年5月初開始陸續面交共計110萬投金給詐團，直到本月7日他看帳額頗有獲利欲出金，不料詐團誆其得需付50萬保證金才可領出，賴男這才覺得有異報警協處。
本月12日賴男配合警方誘出詐團成員蔡、劉2男，在新北新莊福營路面交，當場逮捕帶回依法究辦。警向上溯源，赫見另有被害4人，被詐金額初估510萬元。本月18日警循線追查，分別在新莊區中港路麥當勞、新莊區中華路3巷口，逮捕吳姓車手，25歲張姓車手、26歲張姓車手、23歲林姓車手以及24歲林姓共犯、25歲黃姓共犯、25歲楊姓共犯，成功瓦解詐團，即時攔阻險被詐騙509萬元。
9名犯嫌偵詢時，異口同聲坦承犯行，警詢後皆依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送9人法辦，另持續溯源追查有無其他共犯。
新莊警分局長王鴻儒表示，新莊警從今年1月至今共攔阻詐騙金額超過5300萬元。分析近期受理1600件詐欺案中，480件屬於假投資詐欺類型，占詐欺案件將近30%。
警方呼籲，「投資詐騙」是現今最常見的詐騙手法，詐騙集團利用投資名人的公信力，吸引想投資賺錢的民眾誤入詐騙陷阱。民眾應時刻保持警覺，切勿點選不明網址，避免上當受騙，如有疑慮，可撥打165反詐騙專線，多一分留心，才能保住血汗錢。
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