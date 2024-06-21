竹聯幫軟硬兼施控制詐團車手 曝多種詐騙App

刑事局南部打擊犯罪中心查緝詐騙集團，發現多種詐團常用來騙人的App軟體，查獲竹聯幫分子楊姓、王姓2男子涉嫌組織車手集團，軟硬兼施控制12名男女車手，要求車手預留重要聯絡人資料，名目上說出事可立即聯繫家人請律師，實則也握有家人資料，箝制車手，避免黑吃黑。

刑事警察局南部打擊犯罪中心偵辦詐騙集團，發現詐團常用的App軟體包括「運盈投資」、「長和資本」、「鼎昌投資」、「同信投資」、「立學投資」、「羅豐投資」、「大華繼顯控股」、「亞東證券」、「柏林證券」、「法銀巴黎證券」等App，幾乎全是騙人投資的仿真軟體。

南打警方今天表示，楊姓（29歲）、王姓（34歲）2男子是竹聯幫明仁會成員，去年警方查獲他們旗下車手，冒充投資公司專員涉嫌向受騙投資人收款，才循線在高雄市某工業區1處鐵皮屋，破門查獲車手據點，逮捕楊、王等人。

據了解，楊、王2人召募張姓、許姓2女子及另10名男子擔任旗下車手，平時由王以高壓手段管控車手，楊負責發號施令，指派車手取款和發薪，並製作車手個人資料、

家屬聯繫方式等名冊，當車手被捕，快速聯繫家屬，以家屬名義請律師到場，但實際也藉此名冊箝制車手，避免車手取款「黑吃黑」。