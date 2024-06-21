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影／離譜車禍！倒車失控迴轉2圈 如保齡球掃落4機車

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市東區進德路、復興東路口昨發生一起離奇車禍，林姓男子開1輛白色小客車要左轉，撞上分隔島後要倒車，卻突然失控在路口轉了整整兩圈，如保齡球般掃過一旁4輛機車釀3人受傷，有民眾將監視器PO網引起熱議，林則表示「車輛失控」，後續由警方釐清肇事責任。

台中第三分局調查，林姓男子（56歲）昨開車沿進德路由南往北，行經復興東路口打算左轉，先不慎自撞分隔島，後倒車失控碰撞人行道上石椅，再波及4輛沿復興東路由西往東往方向綠燈起步機車，造成3名騎士受傷。

根據監視器畫面，林男當時左轉後車頭先是撞上分隔島，他隨後倒車想後退，但當時往復興東路綠燈已經亮起，4名機車騎士也隨之起步，林一倒車疑似失控，快速向後撞上人行道上的石椅，又像是保齡球般掃過4輛機車。

監視器也發現，林男倒車失控後，幾乎順時針旋轉了2圈才停下來，造成包括邱姓女子、卓姓男子及林姓男子3名機車騎士人車倒地受傷，所幸都沒有生命危險。

警方獲報到場處理時，林男就事故原因並未多談，僅表示「車輛失控」，遭撞受傷的騎士也希望先談賠償，目前並未提出刑事告訴。

台中市東區進德路、復興東路口昨發生一起離奇車禍，林姓男子開1輛白色小客車要左轉，撞上分隔島後要倒車，卻突然失控在路口轉了整整兩圈，如保齡球般掃過一旁4輛機車釀3人受傷。記者曾健祐／翻攝
台中市東區進德路、復興東路口昨發生一起離奇車禍，林姓男子開1輛白色小客車要左轉，撞上分隔島後要倒車，卻突然失控在路口轉了整整兩圈，如保齡球般掃過一旁4輛機車釀3人受傷。記者曾健祐／翻攝
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人行道 失控 監視器

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