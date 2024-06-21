快訊

畫面曝…汐止通緝犯駕車拒檢竄逃撞小黃 突「口吐白沫」急救仍不治

健康變老很重要！研究指在家常見「1行為」，讓健康衰老離你愈來愈遠

曾獲奧斯卡終身成就獎 「飢餓遊戲」男星離世享壽88歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／汐止傳通緝犯拒檢駕車逃遭壓制竟口吐白沫！警CPR急救仍不治

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

通緝犯李姓男子昨晚開車行經新北市汐止區拒警攔檢，駕車逃竄撞上計程車後遭警方逮捕，突然失去呼吸心跳，經員警現場施作CPR再送醫搶救仍宣告不治。李男確實死因部分，警方今請報士林地檢署檢察官相驗以釐清死因。

汐止警分局汐止派出所員警昨晚9時許執行巡邏勤務時，在汐止區新台五路上中心前方發現通緝犯李姓男子（52歲）駕駛白色汽車停在路邊，上前攔查，李男先假意配合攔查且謊報身分，隨即加速逃逸，沿途蛇行、闖紅燈及逆向行駛，最後在汐止區中正路與禮門街口的汐止交流道前與計程車發生碰撞後停止，員警立即下車上前逮捕李男。

汐止所長楊幼暉表示，員警壓制期間，因李男身材十分壯碩且持續反抗，員警為防止他逃逸，以警棍攻擊其小腿，並未對李頭部及其他身體重要部位施以強制力，待支援警力抵達後方完成逮捕上銬程序，員警隨即發現李口吐白沫、疑似身體不適，當場實施CPR，並叫救護車送往三軍總醫院內湖院區急救，仍於昨晚10時30分宣告不治。

通緝犯李姓男子昨晚開車行經新北市汐止區拒警攔檢，駕車逃竄撞上計程車後遭警方逮捕，突然失去呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
通緝犯李姓男子昨晚開車行經新北市汐止區拒警攔檢，駕車逃竄撞上計程車後遭警方逮捕，突然失去呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
通緝犯李姓男子昨晚開車行經新北市汐止區拒警攔檢，駕車逃竄撞上計程車後遭警方逮捕，突然失去呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
通緝犯李姓男子昨晚開車行經新北市汐止區拒警攔檢，駕車逃竄撞上計程車後遭警方逮捕，突然失去呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
通緝犯李姓男子昨晚開車行經新北市汐止區拒警攔檢，駕車逃竄撞上計程車後遭警方逮捕，突然失去呼吸心跳，經員警現場施作CPR再送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
通緝犯李姓男子昨晚開車行經新北市汐止區拒警攔檢，駕車逃竄撞上計程車後遭警方逮捕，突然失去呼吸心跳，經員警現場施作CPR再送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝

汐止 計程車

延伸閱讀

今天夏至 遠離熱傷害…3招預防、5步驟急救

汐止通緝男駕車拒檢竄逃撞小黃 突失去呼吸心跳…送醫不治

駕車拒檢竄逃時撞上計程車 通緝犯遭逮突失去呼吸心跳命危

端午過後天氣悶熱，3處容易產生熱傷害！遵循急救5步驟，3招可預防

相關新聞

影／汐止傳通緝犯拒檢駕車逃遭壓制竟口吐白沫！警CPR急救仍不治

通緝犯李姓男子昨晚開車行經新北市汐止區拒警攔檢，駕車逃竄撞上計程車後遭警方逮捕，突然失去呼吸心跳，經員警現場施作CPR再...

台中社區深夜驚傳有女屍 遺體卡鐵絲網飄惡臭才被發現

台中市北區英士路社區昨晚驚傳有1具女性遺體，民眾經過聞到惡臭查看發現報案，警方初步採證發現該具遺體已經浮腫，並且卡在社區...

汐止通緝男駕車拒檢竄逃撞小黃 突失去呼吸心跳…送醫不治

通緝犯李姓男子昨晚開車行經新北市汐止區拒警攔檢，駕車逃竄不慎撞上計程車後遭警方逮捕，李男卻突然失去呼吸心跳，經送醫搶救仍...

影／離譜車禍！倒車失控迴轉2圈 如保齡球掃落4機車

台中市東區進德路、復興東路口昨發生一起離奇車禍，林姓男子開1輛白色小客車要左轉，撞上分隔島後要倒車，卻突然失控在路口轉了...

台南後壁3層樓養雞場起火 2樓8000隻蛋雞「好剉」

台南市後壁區一處蛋雞場20日晚間9時許傳出火警，3層樓高建築屋頂冒煙，一度出現明火，警消出動後壁、東山、新營等分隊19車...

台中女屍卡在圍牆縫隙 民眾聞惡臭驚覺...警確認身分

台中市北區英士路社區作晚驚傳有1具女性遺體，民眾聞到惡臭從陽台後方查看才發現，警方初步確認死者已浮腫研判死亡多日，因身上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。