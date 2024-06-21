影／汐止傳通緝犯拒檢駕車逃遭壓制竟口吐白沫！警CPR急救仍不治

通緝犯李姓男子昨晚開車行經新北市汐止區拒警攔檢，駕車逃竄撞上計程車後遭警方逮捕，突然失去呼吸心跳，經員警現場施作CPR再送醫搶救仍宣告不治。李男確實死因部分，警方今請報士林地檢署檢察官相驗以釐清死因。

汐止警分局汐止派出所員警昨晚9時許執行巡邏勤務時，在汐止區新台五路上中心前方發現通緝犯李姓男子（52歲）駕駛白色汽車停在路邊，上前攔查，李男先假意配合攔查且謊報身分，隨即加速逃逸，沿途蛇行、闖紅燈及逆向行駛，最後在汐止區中正路與禮門街口的汐止交流道前與計程車發生碰撞後停止，員警立即下車上前逮捕李男。