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台中女屍卡在圍牆縫隙 民眾聞惡臭驚覺...警確認身分

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市北區英士路社區作晚驚傳有1具女性遺體，民眾聞到惡臭從陽台後方查看才發現，警方初步確認死者已浮腫研判死亡多日，因身上無證件，再進一步比對近期通報失蹤人口掌握身份，確認是30歲黃姓女子，曾在該大樓租屋居住，其母14日就聯繫不上報案，警方已報驗將釐清死因。

台中第二分局指出，20日晚上8點多獲報，該社區民眾表示陽台後方發現有人掉落卡在圍牆縫隙，到場發現1名女子躺在圍牆縫隙但已明顯死亡，經鑑識小組初步採證，在遺體上並未發現有可疑外傷。

警方再進一步清查近期通報的失蹤人口，發現死者特徵符合其中1人，聯繫對方母親到場確認身分無誤，該名死者為黃姓女子（30歲）之前在案發大樓租屋居住，黃母6月12日起電話聯絡不到女兒，14日就向警方報案失蹤人口。

警方也將持續調閱周圍監視器，以釐清黃女生前蹤跡，並已報請台中地檢相驗釐清確切死因。

黃女卡在社區圍牆縫隙，被發現時已明顯死亡。記者曾健祐／翻攝
黃女卡在社區圍牆縫隙，被發現時已明顯死亡。記者曾健祐／翻攝

失蹤 女生 監視器

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