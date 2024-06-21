台中女屍卡在圍牆縫隙 民眾聞惡臭驚覺...警確認身分

台中市北區英士路社區作晚驚傳有1具女性遺體，民眾聞到惡臭從陽台後方查看才發現，警方初步確認死者已浮腫研判死亡多日，因身上無證件，再進一步比對近期通報失蹤人口掌握身份，確認是30歲黃姓女子，曾在該大樓租屋居住，其母14日就聯繫不上報案，警方已報驗將釐清死因。

台中第二分局指出，20日晚上8點多獲報，該社區民眾表示陽台後方發現有人掉落卡在圍牆縫隙，到場發現1名女子躺在圍牆縫隙但已明顯死亡，經鑑識小組初步採證，在遺體上並未發現有可疑外傷。

警方再進一步清查近期通報的失蹤人口，發現死者特徵符合其中1人，聯繫對方母親到場確認身分無誤，該名死者為黃姓女子（30歲）之前在案發大樓租屋居住，黃母6月12日起電話聯絡不到女兒，14日就向警方報案失蹤人口。