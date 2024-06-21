桃園大園鬧區汽機車事故 機車起火騎士重傷送醫

桃園市大園鬧區的中正東路今天清晨近7點驚傳汽、機車事故，由於雙方車速不慢，以致撞擊力道猛烈，造成機車車頭當場起火燃燒，而年輕的張姓騎士也當場失去生命徵象，並與手臂受傷的郭姓駕駛雙雙送醫急救，至於肇事責任仍待桃市大園警分局交通分隊進一步釐清。

119勤指中心今天上午6點44分據報，位於桃園市大園區中正東路一段某連鎖超商前發生汽車與機車事故，機車因此起火燃燒，立刻派出第三救災救護大隊大園分隊由小隊長劉剛志擔任指揮官，率消防車2輛、救護車3輛共11名救難救護人員馳往搶救。

消防局表示，案發現場為汽車與機車發生交通事故，因車禍釀成機車車頭燃燒，燃燒面積0.5平方公尺，火勢由附近民眾使用滅火器撲滅，因此消防車到場並未出水搶救。