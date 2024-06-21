通緝男駕車拒檢竄逃撞小黃 突失去呼吸心跳…送醫不治

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

通緝犯李姓男子昨晚開車行經新北市汐止區拒警攔檢，駕車逃竄不慎撞上計程車後遭警方逮捕，李男卻突然失去呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。詳細事發原因警方漏夜調查釐清中，今天將報請士林地檢署檢察官相驗，進一步確認死亡原因。

新北市汐止區20日晚上9時許發生警匪街頭追逐，因毒品案遭通緝的李姓男子（52歲）開車行經汐止區時被汐止警方攔查，但李男拒檢加速逃逸，在汐止區中正路與禮門街口，不慎撞上1輛計程車，當場被警方逮捕壓制在地。不料李男突然失去意識及呼吸心跳，員警見狀立即進行CPR並通報救護車到場，將人送至北市三軍總醫院，李男經急救仍於昨晚10時30分宣告不治。

據了解，警車追緝時並未碰撞李男汽車，也未開槍，詳細事發原因現由警方漏夜調查釐清中，今天並將報請士林地檢署檢察官相驗，進一步確認李男死亡原因。

通緝犯李姓男子昨晚開車行經新北市汐止區拒警攔檢，駕車逃竄撞上計程車後遭警方逮捕，突然失去呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。圖／擷取自臉書社團汐止聯盟
通緝犯李姓男子昨晚開車行經新北市汐止區拒警攔檢，駕車逃竄撞上計程車後遭警方逮捕，突然失去呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。圖／擷取自臉書社團汐止聯盟
通緝犯李姓男子昨晚開車行經新北市汐止區拒警攔檢，駕車逃竄撞上計程車後遭警方逮捕，突然失去呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。圖／擷取自網路社群黑色豪門企業
通緝犯李姓男子昨晚開車行經新北市汐止區拒警攔檢，駕車逃竄撞上計程車後遭警方逮捕，突然失去呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。圖／擷取自網路社群黑色豪門企業

汐止 計程車

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