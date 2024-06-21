聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南後壁3層樓養雞場起火 2樓8000隻蛋雞「好剉」

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市後壁區一處蛋雞場20日晚間9時許傳出火警，3層樓高建築屋頂冒煙，一度出現明火，警消出動後壁、東山、新營等分隊19車37人，到場後拉水線進入尋找起火點，火勢目前侷限在3樓空間，因內部濃煙密布，消防員還在尋找起火點，所幸暫無延燒之慮，2樓的8000隻蛋雞安全無虞。

南市消防局20日晚間9時09分接獲報案，後壁區長短樹里有養雞場發生火警，立刻派遣後壁分隊等人車趕往現場，現場是新式蛋雞場，面寬20公尺、長100公尺、3層樓高，頂樓冒煙後冒火，消防員立刻呼叫二梯次支援，包括麻豆、善化、學甲，連南關線分隊都來支援，道路擠得水洩不通。

據了解，養雞場花費超過5000萬建置，號稱3層樓都能養雞，目前只有2樓飼養約8000隻蛋雞，因消防人員救災聲響有些躁動，但並未遭到火勢影像，養雞場屋頂燒穿冒煙，消防人員拉起4條水線進入一邊滅火排煙、一邊搜索起火點，目前火勢尚未完全熄滅。

養雞場規模大，屋頂被燒穿冒煙，2樓還有8000隻蛋雞。圖／南市消防局提供
養雞場規模大，屋頂被燒穿冒煙，2樓還有8000隻蛋雞。圖／南市消防局提供
目前火勢控制，消防人員仍在尋找起火點。圖／民眾提供
目前火勢控制，消防人員仍在尋找起火點。圖／民眾提供
台電人員前來斷電避免危險。圖／民眾提供
台電人員前來斷電避免危險。圖／民眾提供
台南後壁區養雞場20日晚間發生火警。圖／民眾提供
台南後壁區養雞場20日晚間發生火警。圖／民眾提供

台南 消防員

延伸閱讀

台灣美光后里廠氣體供應室火警 廠方自動撒水撲滅無人傷

影╱蘇澳民宅火警疑廚房起火 89歲父命危、62歲子不治

天候不佳台南現血荒 後壁16日辦捐血在地農特產大方送

嘉義縣養雞場擴建惹民怨 居民：要台積電、不要養雞電

相關新聞

台灣美光記憶體后里廠火警 高壓氣體鋼瓶有燒損及洩漏情形

台灣美光記憶體后里廠今天下午發生火警，消防隊員到場發現，供應室高壓氣體鋼瓶有燒損及洩漏情形，無人員受傷，起火原因由消防局...

台中社區深夜驚傳有女屍 遺體卡鐵絲網飄惡臭才被發現

台中市北區英士路社區今晚驚傳有1具女性遺體，民眾經過聞到惡臭查看發現報案，警方初步採證發現該具遺體已經浮腫，並且卡在社區...

台南後壁3層樓養雞場起火 2樓8000隻蛋雞「好剉」

台南市後壁區一處蛋雞場20日晚間9時許傳出火警，3層樓高建築屋頂冒煙，一度出現明火，警消出動後壁、東山、新營等分隊19車...

桃園平交道女行人遭區間車撞送醫搶救 台鐵雙線不通

桃園平鎮新光路及新光路二段交叉口平交道，20日晚間11時許，一名約40歲女性行人不慎誤闖平交道，導致台鐵1273列車次區...

駕車拒檢竄逃時撞上計程車 通緝犯遭逮突失去呼吸心跳命危

新北市汐止區今天晚間發生警匪追逐事件。1名因毒品案遭通緝的男子開車行經汐止區時被汐止警方攔查，但男子拒檢逃逸往中正路與禮...

轎車追撞釀貨車後輪騰空翹 雙方沒喝酒肇因待查

張女今天下午開車行經新北市三峽區復興路，不慎追撞前方邱男所駕駛貨車，導致貨車後車輪騰空翹，壓在張女座車車頂，事故雙方沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。