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台南後壁3層樓養雞場起火 2樓8000隻蛋雞「好剉」
台南市後壁區一處蛋雞場20日晚間9時許傳出火警，3層樓高建築屋頂冒煙，一度出現明火，警消出動後壁、東山、新營等分隊19車37人，到場後拉水線進入尋找起火點，火勢目前侷限在3樓空間，因內部濃煙密布，消防員還在尋找起火點，所幸暫無延燒之慮，2樓的8000隻蛋雞安全無虞。
南市消防局20日晚間9時09分接獲報案，後壁區長短樹里有養雞場發生火警，立刻派遣後壁分隊等人車趕往現場，現場是新式蛋雞場，面寬20公尺、長100公尺、3層樓高，頂樓冒煙後冒火，消防員立刻呼叫二梯次支援，包括麻豆、善化、學甲，連南關線分隊都來支援，道路擠得水洩不通。
據了解，養雞場花費超過5000萬建置，號稱3層樓都能養雞，目前只有2樓飼養約8000隻蛋雞，因消防人員救災聲響有些躁動，但並未遭到火勢影像，養雞場屋頂燒穿冒煙，消防人員拉起4條水線進入一邊滅火排煙、一邊搜索起火點，目前火勢尚未完全熄滅。
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