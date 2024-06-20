台中社區深夜驚傳有女屍 遺體卡鐵絲網飄惡臭才被發現

台中市北區英士路社區今晚驚傳有1具女性遺體，民眾經過聞到惡臭查看發現報案，警方初步採證發現該具遺體已經浮腫，並且卡在社區圍牆的蛇腹型鐵絲網上方，由於死者身上沒有證件，警方也將進一步調閱監視器、比對近期失蹤人口，確認女子身分、死因，同步報請檢方相驗。

台中第二分局文正派出所今晚間8點多獲報，英士路上2處社區中間圍牆驚見1具遺體，警方到場拉起封鎖線採證，初判死者為女性，但因遺體已經浮腫，可能已死亡多時，加上位置較不容易看到，今晚有民眾聞到惡臭才發現。