轎車追撞釀貨車後輪騰空翹 雙方沒喝酒肇因待查

張女今天下午開車行經新北市三峽區復興路，不慎追撞前方邱男所駕駛貨車，導致貨車後車輪騰空翹，壓在張女座車車頂，事故雙方沒有酒駕、沒有受傷，肇因待查。

據了解，張姓女子（40歲）今天下午4時許開著一輛汽車，沿著新北市三峽區復興路直行，途中行經復興路297號前，不慎失控追撞前方邱男（63歲）所駕駛小貨車，造成貨車後車輪騰空翹起，車斗後方壓在張女座車車頂。