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轎車追撞釀貨車後輪騰空翹 雙方沒喝酒肇因待查

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

張女今天下午開車行經新北市三峽區復興路，不慎追撞前方邱男所駕駛貨車，導致貨車後車輪騰空翹，壓在張女座車車頂，事故雙方沒有酒駕、沒有受傷，肇因待查。

據了解，張姓女子（40歲）今天下午4時許開著一輛汽車，沿著新北市三峽區復興路直行，途中行經復興路297號前，不慎失控追撞前方邱男（63歲）所駕駛小貨車，造成貨車後車輪騰空翹起，車斗後方壓在張女座車車頂。

警、消獲報派員趕抵，檢視雙方駕駛沒有受傷、沒有酒駕，事故現場一度造成車流回堵，直到傍晚5時22分左右排除事故現場，恢復通行。至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。

新北市三峽區復興路297號前，今天傍晚發生兩車追撞，現場沒人受傷、酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區復興路297號前，今天傍晚發生兩車追撞，現場沒人受傷、酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區復興路297號前，今天傍晚發生兩車追撞，現場沒人受傷、酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區復興路297號前，今天傍晚發生兩車追撞，現場沒人受傷、酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區復興路297號前，今天傍晚發生兩車追撞，現場沒人受傷、酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區復興路297號前，今天傍晚發生兩車追撞，現場沒人受傷、酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

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