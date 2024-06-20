男子穿戴「浮潛三寶」採海菜失蹤 2天後被發現困在岩縫已身亡
新北市林姓男子18日到新北市貢寮區，馬岡漁港附近潮間帶採集海菜失蹤，家屬報案求助。消防和海巡人員找了2天，今天中午在漁港右側離岸約50公尺的岩縫找到他，已經死亡。警方到場接手處理，報請檢察官相驗，釐清死因。
50多歲林男的家人19日上午到馬岡安檢所向海巡署人員求助，指林男18日中午穿著淺藍色上衣，以及浮潛三寶面鏡、呼吸管和蛙鞋，到潮間帶採海菜，但當晚未回家，很不尋常，擔心發生意外。
海巡人員通報新北市消防局合力救援，18日並未發現林男行蹤。搜尋未果，19日持續編排勤務執行搜救也無所獲。今天上午8點半消防、海巡人員分別進行潛水水下搜尋，內政部空勤直升機也在上空搜尋，消防局另用空拍機空中搜索及岸邊巡邏。
今天中午12點45分，救難人員透過空拍機鏡頭，發現疑為林男受困在馬岡漁港右側離岸50公尺岩縫，經潛水人員下水搜索確認，搬運上岸後，交由警方處理，家屬指認確為林男遺體。
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