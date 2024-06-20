獨／打破都市傳說！2千萬勞斯萊斯雙門魅影路邊違停 「小白」勇拖吊

高級豪車違停真的會被拖吊！高雄市一輛2千萬勞斯萊斯雙門魅影名貴豪車，今天下午4點多違停在高雄市鬧區的六合二路，由於以往曾有拖吊車不敢拖吊名貴車的傳說，因深怕拖吊時弄壞車體或零件，恐怕一年薪水的賠不完，但有「小白」之稱的拖吊車二話不說，廣播後因車主未現身，隨即上架拖離現場。

記者直擊這輛違停在六合二路的勞斯萊斯雙門魅影名貴豪車，今天下午4點多違停在高雄市前金區六合二路，由於該路段是熱門拖吊區，白色拖吊車發現勞斯萊斯違停，先在現場廣播等了一下後，車主都沒現身。