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獨／打破都市傳說！2千萬勞斯萊斯雙門魅影路邊違停 「小白」勇拖吊

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導

高級豪車違停真的會被拖吊！高雄市一輛2千萬勞斯萊斯雙門魅影名貴豪車，今天下午4點多違停在高雄市鬧區的六合二路，由於以往曾有拖吊車不敢拖吊名貴車的傳說，因深怕拖吊時弄壞車體或零件，恐怕一年薪水的賠不完，但有「小白」之稱的拖吊車二話不說，廣播後因車主未現身，隨即上架拖離現場。

記者直擊這輛違停在六合二路的勞斯萊斯雙門魅影名貴豪車，今天下午4點多違停在高雄市前金區六合二路，由於該路段是熱門拖吊區，白色拖吊車發現勞斯萊斯違停，先在現場廣播等了一下後，車主都沒現身。

小白拖吊車司機在隨行的警員拍照存證後，隨即以熟練的速度，將輔助輪架上勞斯萊斯的底座，依規定將勞斯萊斯拖走；由於高雄市拖吊轎車費用900元，保管費半天100元，對於擁有勞斯萊斯的車主來說，1000元拖吊費恐怕只是小錢而已。

高雄市一輛2千萬勞斯萊斯雙門魅影名貴豪車，今天下午4點多違停在高雄市鬧區的六合二路，小白拖吊車二話不說上架後拖走。記者張議晨／攝影
高雄市一輛2千萬勞斯萊斯雙門魅影名貴豪車，今天下午4點多違停在高雄市鬧區的六合二路，小白拖吊車二話不說上架後拖走。記者張議晨／攝影
高雄市一輛2千萬勞斯萊斯雙門魅影名貴豪車，今天下午4點多違停在高雄市鬧區的六合二路，小白拖吊車二話不說上架後拖走。記者張議晨／攝影
高雄市一輛2千萬勞斯萊斯雙門魅影名貴豪車，今天下午4點多違停在高雄市鬧區的六合二路，小白拖吊車二話不說上架後拖走。記者張議晨／攝影
高雄市一輛2千萬勞斯萊斯雙門魅影名貴豪車，今天下午4點多違停在高雄市鬧區的六合二路，小白拖吊車二話不說上架後拖走。記者張議晨／攝影
高雄市一輛2千萬勞斯萊斯雙門魅影名貴豪車，今天下午4點多違停在高雄市鬧區的六合二路，小白拖吊車二話不說上架後拖走。記者張議晨／攝影

車主 違停 高雄市

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