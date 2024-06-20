詐團車手跟警玩「躲貓貓」2個月 輸給專案小組彰化落網

高雄24歲洪姓車手今年4月出沒鼓山區超商，提領多筆現金後消失無蹤，警方為追捕洪男與他鬥智2個月，前天「飛象過河」終於在彰化拘捕他到案，洪經檢方複訊後聲押獲准，上游集團仍待溯源追緝。

今年4月間，鼓山警分局接獲詐欺被害人報案，根據帳戶資料鎖定提款的洪姓車手，洪在4月7日、8日，接連在鼓山超商提款11次，取走22萬餘元現金。

洪男生性多疑、行事狡猾，自知在幫詐團取款，為躲避警方查緝，時常翻越圍牆、抄捷徑繞小路閃避監視器，跨越「五百障礙」猶如家常便飯。外出時，洪男還不斷更換交通工具製造斷點，行徑與扮演間諜特務無異。

經專案小組沿途調閱數百支監視器，及多次前往彰化查緝，鎖定洪男最終現身彰化，終於在前天成功將洪男逮捕歸案，並在現場查扣手機2支、毒品咖啡包1包（含袋毛重2.63公克）及分裝袋1批。

全案將洪嫌依詐欺、毒品等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，因洪男背後仍有車手集團在操控，檢方複訊後聲押，並經高雄地方法院裁定羈押禁見。

鼓山警方表示，鼓山區為高雄金融機構主要集中地，今年成立「打詐銀行隊」及「打詐超商隊」，1月至今共阻詐46件，阻詐金額達3500萬元，成效卓著。且詐欺車手提領案件數自3月175筆的高峰期逐月下降，4月48筆、5月39筆，至6月迄今僅有6筆。

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