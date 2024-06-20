差點釀家庭革命！女遭詐拿60萬私房錢買台積電庫藏股 警鷹眼逮車手

台股收盤23406點再創紀錄，近期股市交易熱絡，讓投資型詐騙更為嚴重，台南市一名在醫院上班的行政人員，誤信臉書投資廣告，對方謊稱可以購買台積電 庫藏股【庫藏股】所謂「庫藏股」，是指企業基於「維護公司信用及股東權益」與「轉讓股份予員工」等目的，買回本身已發行在外的股票。依規定庫藏股必須在六個月內再發行，否則應辦理註銷以進行減資。實施庫藏股，往往具有短期提振股價的市場心理效應，不過，若投資人要投資實施庫藏股的公司股票，仍需以基本面為依歸，評估產業前景以及公司獲利能力。 ，她一時心動，竟拿出60萬私房錢當面交給「理財顧問」，過程被路過員警發現，呼叫支援逮到車手，女子收到警方通知大驚，還好款項全追回，萬一出事恐怕會釀成「家庭革命」。

新營警分局中山路派出所員警包盛仁昨日常訓結束後要返隊，騎機車經過三民路、民權路一處連鎖咖啡店，停等紅燈時發現戶外座位區一對男女顧客，女子交付銀行紙袋、男子則出示識別證，「像極了詐騙橋段」，他調轉車頭觀察，同步通報警力支援，記下女子車號，並尾隨可疑男子。

中山路所長柯政安與員警王志立、陳聖文、實習生楊宗翰在新營區民權路綠川水圳旁會合，攔下男子盤查，46歲蔡男見狀難逃，供稱自己是車手，從彰化搭車到新營，偽裝理財顧問取款，就能得到5000元報酬，警方詢後依詐欺罪現行犯移送法辦。