台中求職餓3天...女派出所求救癱軟倒地警伸援 她吃完泡麵猛灌4瓶水

南投巫姓女子因身心狀況求職常碰壁，2年前和家人吵架後就獨自到桃園，但工作不順近期南下台中，未料整整餓了3天都沒有著落，她只好硬著頭皮走進派出所求救，才說完話就癱軟在值班台旁，警方立刻拿泡麵給她充飢，巫也一連喝了4瓶礦泉水，最後在警方建議下決定回南投和家人相聚。

台中第二分局指出，巫女18日晚上9點多緩慢走進公園派出所，神色憔悴、聲音微弱，向當時值班的巡佐陳延明坦言自己已經餓了3天肚子，並希望警察可以幫幫她，話才說完整個人就癱軟在值班台一旁。

警方擔心她身體出狀況，趕緊先拿派出所內泡麵讓她充飢，陳員見她風塵僕僕，一度懷疑她可能是失蹤人口，但經聊天、查看證件才得知巫女有輕度智能障礙，因此語言表達、行為較為緩慢。

巫女和陳員聊天也談到，自己是南投人，但之前和家人相處不睦，一氣之下就離家獨自到桃園找工作，卻受限本身反應、口語表達能力較不佳，屢屢求職不順，最近有朋友向她建議來台中發展，她才南下希望能找到合適工作維生。

未料她抵達台中已經3天，仍然四處求職碰壁，後來徒步到火車站附近的台中公園閒晃時，因肚子實在太餓，眼見一旁有派出所，這才鼓起勇氣硬著頭皮向警方求助。

警方也發現，巫女除了吃完泡麵，還一口氣連喝了4瓶礦泉水，陳員也詢問她多久沒看到家人了？巫才坦言南投老家有媽媽、弟弟，但自己離家至今2年多，和家人一面都沒見到，走投無路下實在很思念家人。