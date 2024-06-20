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5蒙面男闖倉庫搬新貨僅花10分鐘 失主見專業手法嘆：抓到也拿不回線材

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

吳姓水電工程業者在新北市瑞芳區的倉庫，遭人侵入偷走價值30多萬元的材料。他說，監視器畫面錄到5名蒙面男子分乘2輛車，從持工具剪開鐵窗，爬進去後打開鐵捲門，把材料搬上車，只花了10分鐘，而且只挑新品，研判是特定集團鎖定行竊，提醒同行注意。

竊嫌是在16日凌晨3點半多，侵入吳男位在瑞芳三爪子坑路的倉庫，搬走大批水電材料。吳男當天傍晚去倉庫才發現，隔天上午向警方報案。

瑞芳警分局表示，接獲報案後立即派遣員警及鑑識人員到場採證，並成立專案小組，積極調閱監視器並鎖定犯嫌，全力緝拿歸案。

吳男說，可能是工程車都是停放在倉庫門口，這處不起眼的倉庫才會被竊盜集團鎖定。檢視倉庫監視器畫面，看5名男子分乘2輛車出現在倉庫外，並戴頭套、戴帽子或戴口罩遮掩容貌，然後用鐵棍砸毀門口監視器，再剪開鐵窗侵入。

吳男表示，5人集團分工清楚，動作熟練，1人從窗戶爬進去開啟鐵捲門，同夥把車開到門口，接著搬貨上車，全程只花了10分鐘，應該是偷過不少類似的倉庫，或是已觀察他的倉庫一段時間，並模擬作案流程，才會這麼「專業」。

吳男說，清查損失，確認共被偷了173綑不同線徑的全新線材，而且發現竊賊只偷未開封材料，顯然是內行人，不是偷去當回收物賤賣。未來警方即使抓到這批小偷，他認為線材可能早已脫手，拿不回來。但是他要希望說出受害的過程，提醒同行注意，更好的結局是警察瓦解這個集團，以絕後患。

5名蒙面男子16日凌晨侵入新北市瑞芳區一間倉庫，從剪開鐵窗到搬走倉庫內價值30多萬元的水電材，只花10分鐘，動作熟練。圖／失主提供
5名蒙面男子16日凌晨侵入新北市瑞芳區一間倉庫，從剪開鐵窗到搬走倉庫內價值30多萬元的水電材，只花10分鐘，動作熟練。圖／失主提供
5名蒙面男子16日凌晨侵入新北市瑞芳區一間倉庫，從剪開鐵窗到搬走倉庫內價值30多萬元的水電材，只花10分鐘，動作熟練。圖／失主提供
5名蒙面男子16日凌晨侵入新北市瑞芳區一間倉庫，從剪開鐵窗到搬走倉庫內價值30多萬元的水電材，只花10分鐘，動作熟練。圖／失主提供
5名蒙面男子16日凌晨侵入新北市瑞芳區一間倉庫，從剪開鐵窗到搬走倉庫內價值30多萬元的水電材，只花10分鐘，動作熟練。圖／失主提供
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5名蒙面男子16日凌晨侵入新北市瑞芳區一間倉庫，從剪開鐵窗到搬走倉庫內價值30多萬元的水電材，只花10分鐘，動作熟練。圖／失主提供
5名蒙面男子16日凌晨侵入新北市瑞芳區一間倉庫，從剪開鐵窗到搬走倉庫內價值30多萬元的水電材，只花10分鐘，動作熟練。圖／失主提供
5名蒙面男子16日凌晨侵入新北市瑞芳區一間倉庫，從剪開鐵窗到搬走倉庫內價值30多萬元的水電材，只花10分鐘，動作熟練。圖／失主提供
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5名蒙面男子16日凌晨侵入新北市瑞芳區一間倉庫，從剪開鐵窗到搬走倉庫內價值30多萬元的水電材，只花10分鐘，動作熟練。圖／失主提供

材料 瑞芳 監視器 竊盜

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