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影／自小客車肇逃後自撞擋土牆引火燒車 警直擊全程「逮人變救人」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金湖鎮小徑圓環今天發生一起火燒車交通事故，一名張姓男子駕駛自小客車，在伯玉路三段擦撞騎機車的翁姓男子，竟肇事逃逸，金湖分局偵查隊車輛剛好行經該路，立即尾隨該車準備攔查，沒想到自小客車失控自撞擋土牆，車輛毀損嚴重起火，員警馬上協助救火救人，全案依違反刑法過失傷害罪及肇事逃逸罪由警方偵辦中。

金湖分局表示，今天中午11時45分許，張姓男子駕駛一部豐田自小客車，於伯玉路三段擦撞由翁姓男子騎乘機車後，立即肇事逃逸，金湖分局偵查隊長謝承宏及偵查佐黃文輝兩人全程直擊，立即尾隨該車準備伺機予以攔查。

謝承宏表示，該自小客車高速行駛，於伯玉路小徑圓環操控失控自撞擋土牆，造成車上駕駛及1名乘客受傷，且車輛毀損嚴重起火，他們見狀立即用車上的滅火器協助滅火，並合力將受傷的駕駛人抬出車外，等待救護，現場狀況一度危急。

金門消防局揮在第一時間獲報，立即派遣第二大隊、金湖、金沙及金寧車組，計各式消防車、救護車7輛及職、義消人員17名前往救援，因小客車的車頭起火全面燃燒，受困駕駛與乘客由一旁路人救出，救護人員第一時間給予必要救護處置後，立即送金門醫院救治。

據了解，消防局車組人員初期以滅火器進行火勢壓制，後續佈署水線搶救火勢，並確認有無其他人員受困車內，過程運用破壞器材針對車頭進行必要破壞，以確認無復燃之疑慮；另兩名受傷民眾由救護人員給予必要救護處置後，送往金門醫院救治，整起救援在現場消防及警察合作下順利完成搶救任務。

金門男子駕車，先在伯玉路三段擦撞騎機車，竟肇事逃逸，沒想到自小客車失控自撞擋土牆，車輛毀損嚴重起火，警消全力灌救。圖／警方提供
金門男子駕車，先在伯玉路三段擦撞騎機車，竟肇事逃逸，沒想到自小客車失控自撞擋土牆，車輛毀損嚴重起火，警消全力灌救。圖／警方提供
金門一名張姓男子駕駛自小客車，在伯玉路三段擦撞騎機車的翁姓男子，竟肇事逃逸，沒想到自小客車行經小徑圓環竟失控自撞擋土牆，造成車輛起火，消防員到場灌救。圖／警方提供
金門一名張姓男子駕駛自小客車，在伯玉路三段擦撞騎機車的翁姓男子，竟肇事逃逸，沒想到自小客車行經小徑圓環竟失控自撞擋土牆，造成車輛起火，消防員到場灌救。圖／警方提供
金門張姓男子駕車，在伯玉路三段擦撞騎機車的翁姓男子，竟肇事逃逸，沒想到自小客車行經小徑圓環竟失控自撞擋土牆，造成車輛起火。圖／警方提供
金門張姓男子駕車，在伯玉路三段擦撞騎機車的翁姓男子，竟肇事逃逸，沒想到自小客車行經小徑圓環竟失控自撞擋土牆，造成車輛起火。圖／警方提供

失控 救護車 自撞 警察 金門

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