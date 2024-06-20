影／自小客車肇逃後自撞擋土牆引火燒車 警直擊全程「逮人變救人」

金門縣金湖鎮小徑圓環今天發生一起火燒車交通事故，一名張姓男子駕駛自小客車，在伯玉路三段擦撞騎機車的翁姓男子，竟肇事逃逸，金湖分局偵查隊車輛剛好行經該路，立即尾隨該車準備攔查，沒想到自小客車失控自撞擋土牆，車輛毀損嚴重起火，員警馬上協助救火救人，全案依違反刑法過失傷害罪及肇事逃逸罪由警方偵辦中。

金湖分局表示，今天中午11時45分許，張姓男子駕駛一部豐田自小客車，於伯玉路三段擦撞由翁姓男子騎乘機車後，立即肇事逃逸，金湖分局偵查隊長謝承宏及偵查佐黃文輝兩人全程直擊，立即尾隨該車準備伺機予以攔查。

謝承宏表示，該自小客車高速行駛，於伯玉路小徑圓環操控失控自撞擋土牆，造成車上駕駛及1名乘客受傷，且車輛毀損嚴重起火，他們見狀立即用車上的滅火器協助滅火，並合力將受傷的駕駛人抬出車外，等待救護，現場狀況一度危急。

金門消防局揮在第一時間獲報，立即派遣第二大隊、金湖、金沙及金寧車組，計各式消防車、救護車7輛及職、義消人員17名前往救援，因小客車的車頭起火全面燃燒，受困駕駛與乘客由一旁路人救出，救護人員第一時間給予必要救護處置後，立即送金門醫院救治。