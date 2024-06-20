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影／空拍慘狀曝光…苗栗市千葉火鍋大火 390坪燒成廢墟
苗栗市國華路千葉火鍋苗栗尊爵館今天大火，苗栗縣消防局動用雲梯車、挖土機，及警義消51人撲救，3個多小時滅火，390坪一樓夾層鐵皮建築燒成廢墟，無人受傷，起火原因及損失還要進一步調查，初估損失可能逾千萬。
苗栗市國華路千葉火鍋苗栗尊爵館廚房，今天凌晨4點51分起火，消防局出動13車、26名人員灌救，上午約6點熄滅，千葉火鍋局部約18坪面積燒毀，上午10點31分餘燼復燃，一發不可收拾，迅速蔓延整棟建築。
千葉火鍋一樓夾層鐵皮建築全面燃燒，消防局再次出動雲梯車等18輛、51名警義消，並配合挖土機破壞滅火，下午3點18分將火撲滅，火場付之一炬，燃燒面積1289平方公尺，起火原因及損失待查。
這起火災產生大量濃煙，縣府環保局監測，根據附近文華國小站的空氣品質微型感測器資料，事件發生時PM2.5濃度，每立方公尺介於187至192.8微克，至下午1點20分已降至35.7微克，下午3點後，降至30微克以下，空氣品質將恢復到普通至良好等級。
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