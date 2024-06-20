2山友攀能高安東軍山 渡萬大南溪遭沖走1死1傷

萬大南溪第四匯流口日前發生一起登山客遭溪水沖走事故，46歲洪姓山友不慎遭溪水沖走，同行的李姓山友為救援洪男也被溪水沖走後自行脫困，南投消防局申請直升機於空勘作業時，發現遭溪水沖走的洪姓山友，昨日15時許吊掛成功，但洪男已明顯死亡。

南投消防局指出，山域事故6月18日13時許發生，登山客一行2名前往能高安東軍登山，卻於萬大南溪第四匯流口渡溪時，造成李姓山友不慎遭溪水沖走，左腳遭石頭撞擊受傷，因事發地點未有手機訊號，上岸後立即向山下呂姓報案人求救，119於6月19日11時55分接獲報案人求救。

警消人員於接獲報案後，因無法確認遭溪水沖走人員位置，為爭取救援時效，便立即請求空勤總隊執行空勘作業，且同步派遣3名警消整裝徒步趕赴現場，林保署也派遣2名巡山員一同進山協尋，另名待救者李姓山友則因左腳傷勢於原地待救。